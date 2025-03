E chega ao fim a pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein. Na sessão da tarde, que encerrou a sexta-feira e as atividades no Bahrein, George Russell foi o mais rápido, ficando à frente de Max Verstappen por apenas 0s021. Alex Albon completou os três primeiros colocados.

No fim, o tempo marcado por Carlos Sainz na quinta-feira foi o melhor de todos os três dias (1m29s348), mas ainda assim ficou abaixo do tempo marcado pelo tetracampeão Verstappen no ano passado de 1m29s179. Gabriel Bortoleto encerrou a participação no Bahrein indo à pista na parte da manhã, ao fim do dia, o brasileiro ficou com o penúltimo tempo.

O treino

Mal a sessão começou e uma bandeira vermelha foi acionada, o motivo? Um ônibus na área de escape da pista. Nos primeiros momentos, Lewis Hamilton e George Russell foram os primeiros a fazer voltas rápidas relembrando os momentos de 'britcedes' da dupla.

Com 1m30s657, Pierre Gasly desbancou Leclerc e assumiu a primeira colocação. Depois de mais uma rodada de voltas rápidas, George Russell subiu para o segundo lugar, com os três primeiros sendo compostos por Gasly, Leclerc e Russell.

Pouco mais de uma hora passada e não tinha acontecido muito na pista, mas foi neste momento em que Hamilton conseguiu assumir o terceiro lugar. Na metade da sessão, Max Verstappen foi entendendo o carro e depois de algumas voltas, conseguiu superar Gasly e 'capturar' o P1.

Na última hora, em que a pista estava tranquila e sem grande movimentação, Alonso retornou ao carro porque Lance Stroll voltou a se sentir mal e não conseguiu finalizar a sessão.

Repetindo o feito do companheiro de equipe no dia anterior, Alex Albon deixou Verstappen para trás por 0s149 e se tornou o piloto a ser batido com a marca de 1m29s650. Porém, a soberania do anglo-tailandês não durou muito, porque Verstappen retornou à ponta.

A McLaren, que até então, estava discreta na sexta-feira, conseguiu se colocar nos três primeiros colocados com Oscar Piastri. Trazendo um pouco de emoção, Esteban Ocon causou uma bandeira amarela ao sair da pista e parar na área de escape.

Assim como Verstappen, que pouco tempo depois também perdeu a traseira do carro, rodou e a bandeira amarela voltou a aparecer.

Nos minutos finais, Russell ainda conseguiu ser 0s021 mais rápido que Max e encerrou a pré-temporada na liderança.

