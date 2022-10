Carregar reprodutor de áudio

O americano Logan Sargeant fortaleceu seu caso na luta pela vaga da Williams na temporada 2023 da Fórmula 1 após uma estreia impecável guiando pela equipe no TL1 do GP dos Estados Unidos, afirmando que foi uma experiência "muito diferente do que esperava". Segundo fontes do paddock, o anúncio pode acontecer já neste sábado.

Porém, para garantir a vaga, ele precisa ainda dos pontos da superlicença, tendo que terminar a temporada da Fórmula 2 entre os cinco primeiros colocados. No momento, ele é o terceiro colocado com 135 pontos, mas com 39 ainda em jogo, ele corre riscos já que apenas 25 o separam do décimo colocado, Jüri Vips.

Caso ele seja anunciado pela Williams, ainda dependeria dessa oficialização. Por isso, a equipe também estaria olhando para planos Bs, com Mick Schumacher e Antonio Giovinazzi entre as opções.

Sargeant fez 23 voltas no TL1 além de um treino de largada, terminando em 19º, à frente de Giovinazzi, que bateu com a Haas na sessão. Ele ficou a 1s9 do tempo de Alex Albon.

"Foi muito diferente do que eu esperava, para ser honesto. O modo como o carro reage em comparação ao da F2 é muito diferente. Ele reage muito em alta velocidade, e é bom nos freios. Mas foi uma boa sessão, aprendi muito".

Logan Sargeant, Williams FW44 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Questionado sobre os planos para o futuro, Sargeant não falou muito sobre suas chances com a Williams.

"Honestamente, não tenho certeza. Como vocês sabem, preciso ir bem em Abu Dhabi para garantir a superlicença. E esse é o meu foco no momento. Então preciso ter uma boa etapa e me consolidar no top 3 do campeonato".

