A temporada 2022 da Fórmula 1 foi a primeira de George Russell na Mercedes, após anos do jovem na Williams. O que poucos esperavam, porém, é que o britânico terminaria o ano à frente do compatriota Lewis Hamilton, heptacampeão mundial que corre pelas Flechas de Prata desde 2013.

Com isso, muitos já se questionam se Hamilton chegará em 2023 como 'número 1' da equipe alemã, status do qual gozou durante todo o período no qual teve o finlandês Valtteri Bottas como companheiro, entre o começo de 2017 e o fim de 2021.

Na visão de alguns jornalistas, a situação da Mercedes pode se tornar mais complicada e ficar parecida com a vivenciada entre 2014 e 2016, quando Hamilton tinha o alemão Nico Rosberg como companheiro.

Na época, as Flechas de Prata haviam começado a dominar a categoria, que entrava em sua 'era híbrida', e Hamilton conquistou os títulos de 2014 e 2015, mas a rivalidade entre o inglês e seu 'antigo amigo' germânico começou a aflorar, culminando numa verdadeira 'guerra' em 2016.

Naquele ano, Rosberg acabou prevalecendo sobre Hamilton e conquistou seu primeiro e único título mundial, aposentando-se da F1 ao fim do campeonato. O 'adeus' do alemão acabou sendo um grande alívio para o chefe da Mercedes, Toto Wolff, que viu Lewis voltar a dominar a partir de 2017.

Press conference: race winner Nico Rosberg, Mercedes F1, second place Lewis Hamilton, Mercedes F1 W05

Bottas não conseguiu fazer frente a Hamilton em nenhum momento, de modo que o britânico conquistou títulos até 2020 com bastante facilidade. Em 2021, porém, o heptacampeão acabou batido pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull, embora a Mercedes tenha vencido entre equipes.

De qualquer forma, para 2022, as Flechas de Prata dispensaram o finlandês e contrataram Russell, um júnior da marca germânica. Neste ano, porém, o modelo W13 ficou bem aquém da dominante Red Bull e também da Ferrari, de modo que Hamilton não pôde brigar pelo octacampeonato.

Para piorar, o veterano foi batido pelo seu novo companheiro na tabela de pilotos, o que faz com que muitos se questionem sobre o ambiente da equipe em 2023. Para o jornalista Sascha Roos, da Sky Sports alemã, as Flechas de Prata podem voltar a viver dias tensos, como na época de Rosberg.

“Não esperava que Russell marcasse mais pontos do que Hamilton. Acho que Hamilton voltará mais forte na próxima temporada, mas não ouso dizer se ele será o número um indiscutível dentro da equipe.

"Acho que na Mercedes veremos uma situação semelhante ao auge de Nico Rosberg e Hamilton. Tenho certeza de que eles (Lewis e Russell) começarão a nova temporada mais ou menos no mesmo nível, e que após algumas corridas, eles irão decidir dentro da equipe em quem confiar mais. Claro, isso também depende do desempenho do carro nas primeiras corridas do ano”, completou Roos.

