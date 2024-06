O diretor técnico da Red Bull, Adrian Newey, acredita que as regras de 2026 da Fórmula 1 não foram definidas apenas por razões esportivas, mas também para agradar a certos fabricantes.

De acordo com Newey, que deixará a equipe de Milton Keynes no fim deste ano, a FIA fez uma série de concessões nas regras para atrair mais fabricantes para o esporte. No entanto, o britânico acredita que essa não é a melhor abordagem.

"No momento, as regras parecem um pouco estranhas, mas é muito cedo para escrevê-las ou dizer que elas não serão boas. Chega um ponto em que, como designer, você primeiro analisa o que pode obter delas. Nesse ponto, você desenvolve uma opinião se as regras são boas ou ruins, mas depois precisa ignorar isso e se concentrar apenas no desafio", disse Newey ao Motorsport.com.

Newey acrescentou que, com exceção da Ferrari, todos os fabricantes entram e saem da Fórmula 1: "Parece que a FIA tem sido fortemente influenciada por um ou dois fabricantes, na esperança de que eles possam apaziguá-los e, talvez, conseguir o envolvimento de outros."

"Suponho que, com a entrada da Audi em 2026, eles conseguiram uma vitória parcial, mas não tenho certeza de que o compromisso geral valha a pena. A realidade é que os fabricantes - com exceção da Ferrari - vêm e vão. São as equipes que são o núcleo do negócio e, claro, o grande núcleo real são os espectadores."

"Portanto, é imperativo que façamos um bom show e, como parte disso, claramente recompensamos bem a diversidade", finalizou.

