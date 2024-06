Sainz 'deixa escapar' que 2 novos rostos estarão na F1 em 2025

Carlos Sainz 'deixou escapar' recentemente que dois novos pilotos estarão no grid da Fórmula 1 na temporada 2025, mantendo assim 18 dos rostos que já conhecemos.

Embora muitos quebra-cabeças já tenham sido montados, o mercado de pilotos está longe de ter se encerrado, com vagas ainda disponíveis na Mercedes, RB, Haas, Williams, Sauber e Alpine. Um dos principais 'jogadores' é o espanhol, que supostamente está decidindo entre a Williams e a Sauber, com o Sainz afirmando que ainda não decidiu seu futuro.

Falando em um podcast recentemente, o atual piloto da Ferrari destacou sobre a difícil situação enfrentada pelos jovens que tentam ter sucesso na F1:

"Há 20 pilotos na Fórmula 1 atualmente, com duas novas caras chegando no próximo ano. Isso significa que 18 pilotos permanecerão na categoria. Você pode ver como é pequena a chance de ser um dos caras de 19 a 20 anos que podem chegar ao topo da categoria", disse Sainz no podcast Nude Project.

Embora Sainz não tenha dito quais são os dois pilotos que ele tem em mente, é muito provável que um deles seja Oliver Bearman, que pode estar indo para a Haas.

A identidade do outro jovem é um pouco mais difícil, sendo que a versão mais provável é Andrea Kimi Antonelli, que poderia receber uma vaga na Mercedes, mas a possibilidade de Jack Doohan ir para a Alpine não pode ser descartada.

