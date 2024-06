A estreia da jovem promessa da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, na Fórmula 1 pode acontecer ainda nesta temporada de acordo com o jornalista britânico Joe Saward.

Os rumores a respeito do piloto de 17 anos acontecem há bastante tempo e muitos acreditam que o italiano, que atualmente compete na Fórmula 2, possa ter uma chance na Williams, substituindo Logan Sargeant - além de ser um dos donos do assento da Mercedes em 2025.

Com a mudança das regras feitas pela FIA para permitir que jovens de 17 anos façam sua estreia na maior categoria do automobilismo, o último obstáculo para a estreia de Antonelli foi removido. Falando ao podcast Missed Apex, Saward destacou:

"Eu diria que isso será algo que pode ser respondido após o GP da Espanha neste fim de semana, quando a Williams anunciar Carlos Sainz e ficar claro se eles querem trazer outra pessoa para o resto do ano".

Quando perguntado se isso significaria que veríamos Antonelli no lugar do norte-americano em Silverstone, ele respondeu: "Sim, provavelmente".

