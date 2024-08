Jonathan Wheatley deixará a Red Bull ao fim da temporada de 2025 e pode assumir o cargo de chefe da Audi, equipe que entrará na Fórmula 1 em 2026. O diretor esportivo ficará de licença por um ano antes de tomar possivelmente a responsabilidade e guiar o time ao lado de Mattia Binotto.

Wheatley está na Red Bull desde 2006, assim como Adrian Newey. E, da mesma forma que o designer-chefe, deixará a equipe no início de 2025.

Newey sairá da equipe de Max Verstappen e Sergio Pérez em fevereiro de 2025 e deve ingressar na Aston Martin, apesar da informação ainda não ter sido confirmada oficialmente.

Atualmente, a Red Bull lidera o campeonato de construtores, estando 42 pontos à frente da McLaren, já Max Verstappen está a 78 de Lando Norris na tabela de pilotos.

Apesar da liderança durante a primeira etapa da temporada, os bastidores parecem não estar tão tranquilos assim. Inclusive, Jos Verstappen, pai de Max, já questionou a atual situação da equipe e afirmou que a Red Bull corre risco de "desintegração".

Com o turbilhão de coisas acontecendo, o time já revelou que irá anunciar a nova estrutura em breve. Acredita-se que Pierre Wache e Enrico Balbo devem assumir funções mais importantes com a saída de Newey.

Agora, sobre a saída de Wheatley, que foi divulgada pela própria Red Bull, parece ter pegado a Audi de surpresa. Segundo informações de Tobi Gruner, do Auto Motor und Sport, a futura equipe de F1 não estava preparada para a divulgação e, por esse motivo, ainda não fizeram nenhum comunicado oficial.

É importante lembrar que a Audi entrará na categoria em 2026, assumindo o controle da Sauber. Na última semana, a equipe demitiu Andreas Seidl e Oliver Hoffman de seus cargos, colocando Mattia Binotto para assumir a vaga de chefe do time.

Sebastian Vettel and Jonathan Wheatley, Red Bull Racing Fotoğraf: Motorsport Images

Quem é Jonathan Wheatley?

Wheatley chegou à F1 como mecânico na Benetton, antiga Alpine, ainda nos anos 90. Ele estava no comando deste departamento quando Fernando Alonso conquistou o primeiro título mundial em 2005.

O britânico assumiu um risco ao entrar no projeto da Red Bull e guiar o time para conquistar títulos com Sebastian Vettel. O seu papel foi muito importante a partir de 2010 para as primeiras vitórias.

Uma das maiores responsabilidades de Wheatley na Red Bull foi otimizar os pit stops da equipe. Sob o olhar atento do mecânico, o time estabeleceu padrões neste campo, definindo, muitas vezes, paradas de menos de dois segundos.

