F1: Alpine anuncia novo chefe de equipe

Alpine confirmou o nome do novo chefe da equipe, que assumirá o cargo na equipe de Fórmula 1 após a pausa de agosto. Oliver Oakes já comanda as equipes da Hitech na Fórmula 2 e 3, agora, recebe a responsabilidade de guiar o time de Pierre Gasly e Estaban Ocon.

Como o Motorsport.com já tinha adiantado durante o GP da Bélgica, o nome de Oakes aparecia na lista de possíveis escolhidos para substituir Bruno Famin, que voltará a trabalhar na base da Renault em Viry-Chatillon.

Oliver chega à Alpine com um grande conhecimento de automobilismo, afinal, já trabalhou em campeonatos de kart e assumiu a liderança da Hitech, que vem mostrando bons resultados nas categorias de base.

Com sua chegada ao paddock, Oakes se torna o segundo chefe de equipe mais novo, com 36 anos. Ele segue os mesmos passos de Christian Horner, quando assumiu a Red Bull em 2005, com 31 anos.

Sobre a oportunidade de assumir a equipe francesa, Oakes agradeceu a Luca de Meo, CEO da Renault, e Flavio Briatore: "Agradeço imensamente a Luca de Meo e Flavio Briatore pela oportunidade de liderar a Alpine e colocá-la de volta na competição".

"A equipe tem pessoas muito talentosas e ótimas fontes. Estou confiante que nós poderemos alcançar grandes coisas durante os próximos meses da temporada e no futuro".

Oliver Oakes, Team Principal Alpine F1 Team, Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1 Photo by: Alpine

Briatore defendeu que a escolha do nome de Oakes para assumir o cargo de chefe na Alpine é uma maneira de demonstrar confiança nos novos talentos:

"Oli é muito talentoso, com um bom currículo de liderança e sucesso no automobilismo. Colocá-lo nesta posição é um ótimo exemplo de força e que nós acreditamos no nosso time e nos jovens, as pessoas que estão chegando, e eu estou animado para trabalhar com ele, tendo foco em vencer corridas".

O CEO da Renault adicionou: "É um prazer receber Oli no time e saber que ele é um dos chefes de equipe mais jovens que o esporte já viu".

