A Fórmula 1 fechou a sexta-feira com um segundo treino livre movimentado para o GP de Singapura. Lando Norris 'devolveu' o resultado do TL1 e liderou a sessão, logo à frente de Charles Leclerc, com os dois andando com uma larga vantagem para os demais.

Completaram o top 10: Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Oscar Piastri, Daniel Ricciardo, George Russell, Sergio Pérez, Alex Albon e Nico Hulkenberg. Max Verstappen foi apenas o 15º, a 1s294.

Diferentemente do TL1, o TL2 é a sessão mais importante para os pilotos neste fim de semana, por ser o único treino realizado à noite, nas mesmas condições da classificação e da corrida. Por isso, a pista ficou cheia desde o início da regressiva, com o grid se dividindo para testar os pneus médios e duros neste primeiro momento.

Após os 15 minutos iniciais, Albon liderava de pneus médios com 01min32s238, 0s127 à frente de Russell, com Tsunoda em terceiro, a 0s344, de duros, enquanto Leclerc e Sainz fechavam o top 5. Norris era o sétimo e Verstappen apenas o 15º.

Na sequência, os pilotos iniciaram as simulações de classificação, passando a adotar os pneus macios. Com isso, quando o TL2 chegava à metade, os tempos de volta haviam caído consideravelmente.

Norris assumia a liderança com 01min30s727, apenas 0s087 à frente de Leclerc. Tsunoda era o terceiro, mas já bem distante, a 0s741, com Piastri em quarto e Ricciardo em quinto, com ambos a 0s010 do japonês da RB. Russell era o sexto, com Pérez em sétimo, Sainz em 11º e Verstappen em 13º, tendo feito sua volta de macio, mas ficando a 1s294.

No final, Lando Norris respondeu Charles Leclerc para liderar o segundo treino livre, invertendo o resultado do TL1. O britânico da McLaren terminou com o melhor tempo do fim de semana até aqui, 01min30s727, apenas 0s058 à frente do monegasco. Em terceiro, mas bem mais atrás, ficou Carlos Sainz, a 0s629, com Yuki Tsunoda em quarto a 0s741 e Oscar Piastri em quinto a 0s747.

A sessão ainda teve uma bandeira amarela a 2min do fim após Russell perder a tangência da curva no segundo setor e bater de leve na barreira de proteção.

Completaram o top 10: Daniel Ricciardo, George Russell, Sergio Pérez, Alex Albon e Nico Hulkenberg. Max Verstappen foi apenas o 15º, a 1s294.

A Fórmula 1 volta à pista de Marina Bay no sábado. Às 6h30, horário de Brasília, acontece o terceiro treino livre, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro, enquanto às 10h acontece a classificação para o GP de Singapura, com transmissão da Band, do Bandsports e da F1TV Pro.

