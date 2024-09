F1: Williams está "apenas esperando" contato da Audi sobre Colapinto

A Fórmula 1 está agitando o fim de semana em Singapura, mas um assunto que não deixou de ser o burburinho do paddock foi o comentário feito por James Vowles sobre Franco Colapinto: o chefe da Williams quer encontrar um assento para o argentino e planeja o fazer na Sauber, futura Audi.

Importante lembrar que o brasileiro Gabriel Bortoleto e Valtteri Bottas são os nomes mais relacionados à lista de Mattia Binotto, novo chefe da equipe. No entanto, O resultado positivo de Colapinto em Baku fez os olhos de Vowles brilharem, mas a Williams já está com seus dois assentos definidos para 2025.

"Em duas corridas, ele mostrou ao mundo que merece um lugar na F1. Sempre acreditei firmemente em deixar os bons pilotos correrem. Portanto, veremos se podemos encontrar uma maneira de trabalhar com a Audi nessa circunstância. Era isso que eu estava sugerindo para o próximo ano", revelou o chefe da Williams com exclusividade ao Motorsport.com durante a etapa do Azerbaijão.

Nesta sexta-feira (20), Fred Vasseur, chefe da Ferrari, e Mario Isola, chefe de esportes da Pirelli, participaram da coletiva de imprensa oficial, após o primeiro treino em Singapura, e novamente sugeriram sua intenção de trabalhar para ajudar o argentino a conquistar a vaga na Sauber, a única disponível para 2025.

"Ele é um piloto de corrida e acho que já mostrou em algumas corridas que seu lugar é no grid. O que já dissemos é que temos a mente muito aberta", insistiu o britânico, referindo-se aos seus comentários ao Motorsport.com.

Franco Colapinto, da Williams Racing, dá autógrafos em Cingapura. Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

Vowles então indicou que a Williams agora está esperando que a equipe baseada em Hinwil se apresente para conversas para avaliar a possibilidade de trazer o argentino a bordo.

"Estamos apenas esperando que, nessas circunstâncias, a Audi ou a Sauber venham até nós e digam: 'O que vocês querem, no que estão interessados?' - e a partir daí podemos discutir o que um envolvimento realmente significa, mas o primeiro estágio é mais uma discussão aberta", disse ele.

Vowles está convencido de que Colapinto deve continuar na F1 no próximo ano e, mais uma vez, elogiou o jovem de 21 anos, que ficou em 11º lugar no primeiro treino livre, novamente atrás do companheiro de equipe da Williams, Alexander Albon.

"Sim, ele fez um trabalho absolutamente excepcional. Ele entrou de cabeça e está batalhando desde então. Mas ele está se saindo muito bem, e marcar pontos em seu segundo GP, estar alguns segundos atrás de Alex, é extraordinário. E, mais uma vez, um trabalho brilhante esta manhã".

