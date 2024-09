Max Verstappen não vence uma corrida de Fórmula 1 desde o GP da Espanha, em junho de 2024. Neste cenário, o tricampeão mundial chega a Singapura com as expectativas muito baixas e acredita que será necessário um "pequeno milagre" para a Red Bull conseguir estar no pódio.

O BR20 está enfrentando problemas de equilíbrio e desempenho há algum tempo e colocou em xeque a liderança na tabela de construtores, sendo ultrapassados pela McLaren após o GP do Azerbaijão. Agora, de volta ao circuito de Marina Bay - único lugar onde Verstappen não venceu - o holandês não está muito esperançoso de ter resultados mais positivos.

Ao ser questionado sobre o que ele acredita que é necessário fazer para virar o jogo contra a McLaren e Ferrari, Verstappen disse que apenas um "pequeno milagre" será capaz de colocá-los de volta em uma boa posição.

"Não vou dizer que espero vencer aqui, porque claramente esse não é o caso depois dos últimos anos aqui".

"Chegar ao Q3 deve ser possível desta vez, mas certamente não vou dizer que vou colocar o carro na pole aqui".

A Red Bull sabe que Singapura será um desafio porque seu desafiante da F1 de 2024 não tem um bom desempenho em pistas esburacadas e sobre meios-fios.

E, embora a equipe sinta que fez algumas melhorias, ajudada em parte por um teste do carro de 2022 que Verstappen realizou em Ímola antes do GP da Espanha, ela ainda não tem uma solução completa para seu ponto fraco.

"Não é possível melhorar magicamente de repente", acrescentou o holandês. "Estamos apenas limitados pela forma como o carro se comporta em relação aos solavancos e aos meios-fios".

Mas, apesar de saber que é improvável que seja um fim de semana para brilhar, Verstappen acha que as coisas devem ser pelo menos melhores do que no ano passado.

"Acho que poderíamos ter feito um trabalho melhor com a configuração também no ano passado. Isso é algo com que você tenta aprender".

A Red Bull está focada em tentar reverter a situação, mas também está de olho no que farão sobre o carro de 2025, tentando trazer a 'cura' para os problemas com lombadas. No entanto, Verstappen admite que as melhorias nessa área trazem um risco adicional de reduzir os pontos fortes do desafiante.

"Essa é sempre a grande questão, é claro, se isso pode ser feito sem afetar os aspectos positivos do carro", disse ele. "Mas acho que, no geral, será útil se melhorarmos um pouco mais em relação aos solavancos e aos meios-fios. Isso ajudará em todos os lugares se conseguirmos deixar o carro um pouco mais calmo".

