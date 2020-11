As duas McLarens receberam punições para o grid de largada do GP da Turquia de Fórmula 1. Após Carlos Sainz perder três posições por bloquear Sergio Pérez, agora foi a vez de Lando Norris, que perde cinco por fazer sua volta mais rápida em uma situação de bandeira amarela dupla no Q1.

Norris havia terminado a sessão em 11º, mas logo foi convocado pela direção de prova. Vários pilotos tiveram suas voltas revisadas por melhorar o tempo apesar de bandeiras amarelas serem exibidas na Curva 8 devido a uma rodada de Nicholas Latifi.

Os fiscais confirmaram que Norris foi punido com cinco posições, além de três pontos na superlicença. Agora o britânico tem um total de cinco, sendo que o limite sem tomar punições é de doze.

Apesar dos comissários reconhecerem que Norris desacelerou na região da bandeira amarela, ele melhorou sua volta no geral, quebrando o regulamento esportivo.

"A telemetria mostra que Norris desacelerou no setor e voltou à velocidade após o incidente", afirma o documento. "Norris perguntou à equipe se deveria abortar a volta, mas foi orientado a permanecer na pista. Ele completou a volta e acabou sendo a sua mais rápida do Q1".

"Enquanto os comissários reconhecem que o carro não estava tentando fazer uma volta rápida, devido às mudanças de condições da pista, ele fez isso, quebrando o regulamento".

Com isso, Norris cai de 11º para 16º, o que significa que ele largará ao lado de seu companheiro de McLaren.

Com isso, Sebastian Vettel sobe para 11º tendo Charles Leclerc ao seu lado. A sétima fila fica com Pierre Gasly e Kevin Magnussen.

Todas as notícias sobre o GP da Turquia de F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Hamilton despista sobre Rosberg, analisa Bottas e ‘esquece’ Alonso; assista e entenda

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' da F1 2021 é o mais correto? Ouça o debate