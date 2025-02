O chefe da equipe da Red Bull, Christian Horner, disse que a saída de Johnny Herbert do cargo de comissário da Fórmula 1 não tem "absolutamente nada" a ver com Max Verstappen, mas que é "inapropriado" que o britânico faça declarações à mídia além de seu trabalho como comissário.

Herbert foi afastado de seu cargo de comissário da F1 pela FIA nesta semana. Foi "mutuamente acordado" que seu trabalho como comissário de pilotos e sua função como especialista em mídia não eram "compatíveis".

Na última temporada, houve alguns incidentes envolvendo comentários feitos pelo piloto de 60 anos, que foi entrevistado por sites de aposta. Entre outras coisas, ele criticou Verstappen por sua condução após o GP do México - onde Herbert era o comissário e lhe aplicou duas penalidades de dez segundos.

O próprio Verstappen respondeu dizendo que "não era normal" que Herbert agisse como um comissário objetivo no fim de semana da corrida, mas depois desse sua opinião pessoal em entrevistas pouco tempo depois.

No entanto Horner nega que isso tenha algo a ver com seu piloto: "Não tem absolutamente nada a ver com Max", disse o chefe de equipe à Sky Sports News, mas ao mesmo tempo enfatizou: "É absolutamente a decisão certa".

"Não se pode ter comissários trabalhando na mídia", ele esclarece. "Isso não acontece na Premier League, não acontece em nenhuma outra forma de esporte profissional. É completamente inapropriado. Ou você está do lado do órgão regulador do esporte ou do lado da mídia".

Horner deixou claro: "Você não pode ter um pé nos dois campos".

O próprio Herbert se justificou no ano passado: "Durante um fim de semana de corrida, sou Johnny Herbert, o comissário e profissional, e em outros momentos sou Johnny Herbert, o comentarista que dá minha opinião. Quando sou o comissário, não expresso uma opinião".

