A estreia de Andrea Kimi Antonelli na primeira sessão de treinos livres do GP da Itália de Fórmula 1 de 2024 deixou muitas dúvidas sobre o que ele poderia fazer em sua estreia na categoria principal no próximo ano. O italiano assumirá o lugar de Lewis Hamilton na Mercedes, após sua ida para a Ferrari, embora a equipe de Brackley não esteja preocupada com a capacidade de velocidade de sua jovem estrela.

O diretor da equipe alemã, Toto Wolff, tem sido um grande apoiador desde que foi divulgada a notícia de que ele seria o próximo titular das 'flechas de prata' e minimizou a importância do acidente do talento ainda não lapidado do jovem de 18 anos na curva Parabólica do circuito de Monza:

"Às vezes, isso pode acabar no muro. Acho que ele se esforçou demais e esperava mais do carro do que tinha naquele momento, e tudo bem".

"Acho que [Kimi Antonelli e Hamilton] foram, de longe, os mais rápidos da primeira sessão de voltas mais rápidas com folgas", disse o austríaco. "Há alguns bons sinais de que ele tem muito talento e muito potencial, e agora é preciso condicioná-lo. Quando você investe em jovens pilotos, esses sinais são muito importantes. "Quando você investe em jovens pilotos, essas coisas acontecem, você precisa estar preparado para correr esse risco".

Toto Wolff acredita que o italiano ainda tem muito a aprender, embora não tenha dúvidas sobre o ritmo bruto de Kimi Antonelli, assim como seu futuro companheiro de equipe, George Russell: "Quando olho para trás, para quando eu tinha 18 anos, havia muito a aprender, mas acho que, como piloto, ou você tem velocidade ou não tem, e tenho certeza de que Kimi tem. Acho que todos em suas carreiras cometerão erros, e isso faz parte da vida e do esporte. Não tenho dúvidas de que Kimi aprenderá com seu TL1 em Monza."

O britânico, mais uma vez, elogiou as capacidades de seu futuro desafiante e aliado nosite oficial do campeonato: "Ele definitivamente tem a velocidade para ajudar a Mercedes a voltar para a frente do grid a partir do próximo ano, e é exatamente por isso que ele estará no carro comigo no próximo ano".

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!