O piloto da McLaren Lando Norris realizou uma competição para selecionar um design especial para seu capacete, que será usado neste final de semana, no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. E o desenho vencedor veio de uma jovem fã do britânico: Eva Muttram, de apenas seis anos.

Eva fez um desenho a mão e teve sua proposta enviada pelo pai e acabou sendo o modelo escolhido por Norris.

"Me lembrou muito de quando eu era mais jovem, desenhando capacetes sem fim, quando tinha, cinco, seis, sete anos, fazendo centenas de desenhos, colorindo-os", disse Norris durante uma transmissão no Twitch para anunciar o vencedor do concurso.

"Esse é o vencedor. É bem diferente do que eu estou acostumado. No lugar de todo esse brilho e glamour, eu escolhi algo que me lembrou da minha infância".

O design tem vários dos logos pessoais de Norris nas cores atuais da McLaren, azul e laranja, além de dois corações vermelhos. O nome de Norris está escrito na lateral, com a última letra de seu sobrenome sozinho em uma terceira linha.

O capacete também tem a lateral da McLaren laranja e azul pintada a mão, que fez Norris brincar: "é como nossos carros ficarão nesse final de semana com as atualizações".

"Eu amo isso. Tem muito branco, mas, ao mesmo tempo, é muito bonito. Eu gostei das cores e é muito original. Muito obrigado Eva!".

Norris está aproveitando da revisão da regra de pintura de capacetes para 2020, que permitiu pilotos mudar o design a vontade. Antes da paralisação, Norris havia falado que seu objetivo era ter uma pintura diferente para cada corrida do ano.

Veja abaixo imagens do capacete de Norris:

