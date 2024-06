A Red Bull revelou os detalhes de seu pacote de atualização para o GP da Espanha, com o objetivo de maximizar a eficiência aerodinâmica de seu RB20 para as corridas mais quentes da Fórmula 1.

Com a equipe enfrentando um desafio cada vez maior de seus rivais antes da próxima fase europeia da temporada, ela introduziu uma série de ajustes com o objetivo de otimizar seu pacote.

O foco das revisões é garantir que as características de resfriamento do carro, especialmente em relação ao ar que passa pelos sidepods, sejam maximizadas para que ele não perca nada em termos de downforce e eficiência.

Nos documentos oficiais de apresentação da FIA antes do fim de semana em Barcelona, a Red Bull descreveu cinco mudanças específicas que fez em seu carro.

Novas geometrias das entradas dos sidepods, que foram revisadas com base em resultados de simulação para explorar ar com pressão mais alta nas entradas para maior eficiência de resfriamento. Isso permite que a equipe utilize o menor número possível de aberturas de saída. Novos painéis laterais na cobertura do motor para combinar com os novos perfis das entradas do sidepod. Alterações no assoalho para atender às mudanças na cobertura do motor. A mudança na montagem do assoalho é visa acomodar as mudanças na cobertura do motor e nas entradas do sidepod. Os elementos da asa beam foram extrudados em uma revisão da geometria da placa final. Isso explora a pressão de ar disponível para oferecer mais carga local. O terço inferior da placa final foi movido para fora e acomoda a asa beam mais larga.

RB traz grandes mudanças

Detalhe técnico do RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Giorgio Piola

A equipe irmã da Red Bull, a RB, também trouxe um pacote bastante robusto para Barcelona, pois está tentando se aproximar dos carros da frente. Embora algumas de suas modificações sejam menores, incluindo a reversão dos dutos de freio para aberturas mais normais após os requisitos específicos de Mônaco e Montreal, há algumas revisões bastante extensas em outros lugares.

As superfícies superior e inferior da cobertura do motor, bem como os sidepods, foram reprofilados para ajudar a melhorar o fluxo de ar para a traseira do carro e a borda do assoalho.

A borda dianteira dos sidepods também foi atualizada para se adequar à nova carenagem, enquanto a altura e o formato do assoalho dianteiro foram atualizados, com as grades também sendo modificadas.

A RB também está introduzindo uma nova asa traseira, voltada para as pistas de downforce médio e alto, além de sua asa beam ter sido modificada com menos curvatura e incidência empregadas.

