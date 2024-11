O primeiro -- e único -- treino livre para o GP do Brasil de Fórmula 1 contou com um dia ensolarado e uma pista novinha em folha, uma vez que o asfalto do Autódromo de Interlagos foi totalmente recapeado. Dentro dessas condições, melhor para Lando Norris, que conseguiu o melhor tempo nos segundos finais da sessão.

Destaque para Oliver Bearman, terceiro melhor colocado, atrás apenas do líder e de George Russell.

A primeira parte da sessão ficou marcada pelas voltas lançadas feitas com pneus médios, o que colocou Russell na primeira colocação. Quando os tempos de corrida foram feitos e, na reta final do treino, os compostos macios entraram em jogo, a ordem da tabela sofreu alterações consideráveis.

Norris, que figurava na parte final da tabela, deu um salto na classificação indo para o top 5. Verstappen, líder por boa parte do tempo, deixou para testar os pneus macios restando menos de cinco minutos para o fim. Contudo, nem Sergio Pérez, nem Max, conseguiram bom tempo com suas Red Bulls ficando em 19º e 15º respectivamente.

