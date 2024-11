Companheiros de Ferrari na Fórmula 1, o monegasco Charles Leclerc e o espanhol Carlos Sainz lutaram durante toda a corrida do GP de Las Vegas por uma posição no pódio, que acabou ficando com o ibérico, para grande decepção do colega, que acredita ter sido prejudicado pela estratégia e mostrou seu descontentamento e raiva brutal pelo rádio após cruzar a bandeira quadriculada em quarto nos Estados Unidos.

Na largada, Leclerc ultrapassou Sainz e os dois trocaram de posição várias vezes durante as 50 voltas do GP de Las Vegas, mas no último pit, Sainz passou o monegasco e definiu a batalha, de um modo que não agradou Charles -- isso porque o monegasco havia sido informado que o espanhol não o atacaria. Veja:

Assim que a corrida terminou, o engenheiro de Leclerc, Bryan Bozzi, transmitiu a mensagem habitual instruindo o piloto a passar pela borracha para garantir o peso mínimo do carro, mas Leclerc respondeu ironicamente: "Sim, o que você quiser, como sempre", ao que seu engenheiro replicou: "Charles, você fez seu trabalho".

Isso aumentou a raiva do monegasco: "Sim, sim, sim, sim. Sim, eu fiz meu trabalho, mas ser gentil me ferra o tempo todo, o tempo todo. Não é nem mesmo ser gentil, é apenas ser respeitoso", ao que a equipe tentou impedi-lo com um "Charles, Charles", mas sem sucesso, porque Leclerc continuou: "Sim, eu sei que tenho que calar a boca, mas em certo ponto é sempre a mesma coisa, então.... Oh, meu Deus.

Bryan Bozzi continuou tentando amenizar a discussão: "Tudo bem, mas de qualquer forma, você fez a coisa certa pela equipe. E pegue um pouco de borracha, por favor.

Mas isso não surtiu efeito antes que Leclerc percebesse seu erro: "Sim, sim, vamos pegar a porra que quisermos. Merda, merda, merda. E o rádio está aberto. Desculpe, a culpa foi minha", ironizou o monegasco. Assista:

VERSTAPPEN TETRA! Max confirma taça na VITÓRIA DE RUSSELL em 1-2 da Mercedes: Rico Penteado analisa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!