A McLaren está no caminho certo para se tornar a campeã de construtores da Fórmula 1 desde 1998, com a equipe atualmente 41 pontos à frente da Red Bull. Enquanto isso, Lando Norris também não está indo muito mal na classificação individual e o time decidiu favorecer o britânico internamente antes de Baku.

No entanto, a ordem da equipe e as regras ainda são um pouco obscuras, já que Andrea Stella quer ser justo com os dois pilotos, portanto Oscar Piastri não foi claramente colocado atrás de Norris. Em vez disso, cada situação será considerada em seus próprios méritos.

Foi o que aconteceu no Azerbaijão, por exemplo, onde a situação se inverteu repentinamente, pois Norris teve de ajudar Piastri na corrida para permitir que o australiano vencesse pela primeira vez.

"A equipe quer vencer os dois campeonatos. Se você tem a oportunidade de fazer isso, não pode deixá-la passar. Se eu estiver pensando apenas em mim, não gosto das ordens da equipe contra mim. Ninguém gosta disso. Para seu orgulho, você quer mostrar que é o piloto mais rápido na pista", disse Piastri à Auto Motor und Sport da Alemanha.

"Mas, independentemente disso, ajudarei Lando nas últimas corridas se eles me pedirem. Ele tem uma chance mais realista de vencer o campeonato. Mas isso não é garantido".

"Só o ajudarei se isso fizer sentido. Também queremos vencer o Campeonato de Construtores, e sacrificar minha corrida para ajudar Lando não nos deixará mais perto desse objetivo. Portanto, vamos fazer isso caso a caso".

Stella já defendeu que cada fim de semana será avaliado e manterá a justiça entre os dois pilotos, mesmo que isso acabe custando o título para Norris.

"Baku mostrou como fazemos isso na McLaren. Se Lando não tivesse parado Pérez após a primeira troca de roda, eu poderia não ter vencido. Portanto, ele tem um papel a desempenhar na minha vitória", admitiu Piastri, que cumprirá as ordens da equipe se for preciso, mas relutará em fazê-lo.

No momento, Norris está a 52 pontos de Max Verstappen e precisará fazer um trabalho perfeito caso queira tomar a posição. Matematicamente falando, o britânico precisa vencer todas as etapas, inclusive as Sprints, além de conquistar o ponto extra de volta mais rápida.

A ajuda de Piastri pode ser decisiva se o australiano conseguir segurar o tricampeão mundial em posições mais baixas, impedindo que ele marque altas pontuações.

ALBON EXCLUSIVO: Bortoleto na F1, Colapinto e Sainz, DEMISSÃO de Ricciardo, Williams '25 e STOCK CAR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!