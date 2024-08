Toto Wolff, chefe da equipe da Mercedes, explicou em qual momento em que a equipe das 'flechas de prata' conseguiu superar o sufoco de 2023 e do início de 2024, quando conquistou um pódio apenas no GP do Canadá da Fórmula 1, embora já tivesse alcançado um segundo lugar em corrida sprint, no GP da China. Esse instante foi o qual a equipe viu que seu trabalho estava valendo a pena para corrigir os contratempos do W15.

No retorno à Europa, onde quase todas as equipes têm suas fábricas mais próximas, foi o ponto focal para isso, que se refletiu no avanço da equipe de Brackley, como explicou Wolff: "O início da temporada foi difícil, nosso objetivo durante o inverno era resolver os problemas subjacentes que estavam prejudicando o W14, e fizemos isso, mas tivemos mais contratempos".

"Isso também esclareceu o quadro. Tínhamos marcado muitas caixas de coisas que achávamos que tinham causado nossos problemas, então não havia muito mais a fazer", reconheceu. "A equipe trabalhou duro para resolver o problema e, à medida que avançávamos, percebemos o que estávamos fazendo de errado. A partir daí, demos passos sólidos para frente."

"Quando chegamos à Europa, esses sinais continuaram chegando. Vimos uma correlação real entre o mundo virtual, o túnel, o simulador e a pista", disse o chefe da Mercedes. "Foi uma sensação de alívio, mas também de motivação. Sabíamos qual era o desempenho que tínhamos que apresentar na pista, e a fábrica trabalhou duro para alcançá-lo da forma mais rápida e eficiente possível".

Como resultado, a equipe teve um "golpe de sorte", que significou três vitórias pouco antes das férias de agosto, o que lhes deu um pouco mais de motivação para continuar trabalhando duro no restante da temporada. "Isso se traduziu em um aumento da sorte. Três vitórias nas últimas quatro corridas mostram isso, resultado de muito trabalho duro e dedicação de todos em Brackley e Brixworth".

"Portanto, a diferença agora em relação ao início da temporada é que temos um carro que pode marcar pontos sólidos toda semana. Também temos dois pilotos de ponta que são capazes de fazer isso", disse ele, elogiando Lewis Hamilton e George Russell. "Temos trabalho a fazer para estarmos na briga pela vitória todo fim de semana, mas demos um bom passo à frente e temos um carro que pode andar perto da frente do grid".

No entanto, Toto Wolff está ciente de que, para alcançar tudo o que se propôs a fazer, eles precisam continuar trabalhando, e está ciente de que os demais também estão tentando introduzir atualizações em seus carros.

"É difícil saber o que acontecerá nas últimas dez corridas. A ordem competitiva entre os quatro primeiros é muito apertada, mas isso é bom porque torna o esporte incrivelmente empolgante, então faremos o melhor possível para lutar por mais vitórias e almejar os três primeiros em ambos os campeonatos", conclui.

MARI BECKER faz raio-x da F1 '24, avalia Drugo e Bortoleto, SE EMOCIONA ao citar mãe e lembra CAUSOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa declaração polêmica de Rossi sobre Márquez e Ducati

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!