Não é segredo que as largadas de Lando Norris na temporada 2024 de Fórmula 1 não foram todas do seu agrado, mas o que dizem os dados? E quanto a todos os outros pilotos? Dê uma olhada nos números que definem quem mais ganhou ou perdeu posições nos inícios de corridas.

Além de serem importantes, as largadas são muito mais complicadas do que parece para o espectador. Há uma quantidade extraordinária de trabalho com o fornecedor do motor e cada equipe também tem um ou mais engenheiros encarregados disso.

É muito próximo, por exemplo, o ponto de engate da embreagem. Portanto, uma largada boa ou ruim não é apenas o resultado do que o piloto faz no apagar das luzes, mas está relacionada a processos de longo prazo na equipe.

Isso também foi observado com Max Verstappen e a Red Bull. Por exemplo, nos primeiros anos de trabalho com a Honda, a Red Bull ainda tinha dificuldades com as largadas, basta pensar no GP da Áustria de 2019.

Nos anos seguintes, as coisas melhoraram sistematicamente, o que também foi visto em 2023 e 2024. No ano passado, Verstappen até agradeceu explicitamente ao engenheiro que estava lidando com as largadas (Michael Manning) pelo rádio em Austin.

"Nossas largadas têm sido variáveis, isso é verdade. Então Max estava conversando um pouco sobre isso pelo rádio com um de seus engenheiros de desempenho, que se concentra nas largadas", explicou Christian Horner na época. Esse mesmo engenheiro, aliás, desde então indicou à Red Bull que deseja ter uma função diferente e maior na equipe.

Os gráficos abaixo mostram as posições conquistadas ou perdidas nas rodadas iniciais de 2024, tanto por piloto quanto por equipe.

Verstappen conquistou um total de seis posições, o que é um número relativamente grande, já que ele largou da pole position em um terço de todas as corridas em 2024 (ou seja, oito vezes). Obviamente, deve-se observar que a maioria desses ganhos foi em Interlagos, onde o holandês fez o possível e impossível para vencer depois de partir de um 17º lugar na largada.

Quanto às quatro principais equipes, os números de Charles Leclerc e Lewis Hamilton também se destacam positivamente. Leclerc ganhou 15 posições nas primeiras voltas da última temporada, enquanto Hamilton chegou a 27.

É claro que se pode argumentar que, no caso de Hamilton, isso está parcialmente relacionado a uma classificação mais fraca, já que ele perdeu o duelo de classificação por 19 a 5 para George Russell. Leclerc, por sua vez, venceu o duelo de classificação com Carlos Sainz por 19 a 4 (em Jeddah, Oliver Bearman estava pilotando).

Entre as quatro principais equipes, Lando Norris naturalmente se destaca no lado negativo da classificação. O piloto da McLaren riu em coletivas de imprensa dizendo que "não se deixará ter um problema de largada", embora a realidade seja que ele perdeu 27 posições nas rodadas iniciais de 2024.

Norris, portanto, provou ser o mais estranho no aspecto negativo. Em alguns GPs, foi porque o próprio piloto britânico fez pontos; em outras corridas (como Zandvoort), as duas McLarens estavam mal e a equipe concluiu que, pelo menos, não era culpa dos pilotos.

Naquelas ocasiões, era mais uma questão de ajuste da embreagem. No entanto, essa é uma área fundamental de aprimoramento para a Norris em 2025, nem que seja para garantir que não se torne um problema mental.

Além disso, as largadas se tornam mais importantes novamente à medida que os carros geram mais ar sujo. O rastreamento, portanto, torna-se mais difícil, e ganhar a pole - para pilotar com ar livre - pode ter um grande impacto no restante da corrida, inclusive em termos de desgaste dos pneus.

No lado "negativo" da tabela, o nome de Sergio Pérez se destaca ainda mais. O piloto substituído da Red Bull já se classificou mal em 2024, mas também conseguiu perder 14 posições nas voltas iniciais das corridas principais.

Tendo frequentemente que largar relativamente atrás, a pontuação de Daniel Ricciardo também é notável. O australiano perdeu nada menos que 22 posições, o maior número de todos depois de Norris.

Vale lembrar também que, depois de Singapura, ele foi substituído por Liam Lawson, que de fato conseguiu ganhar posições nas largadas. Por fim, abaixo do gráfico de pilotos está a visão geral das equipes, com a Haas (principalmente Kevin Magnussen) no topo e a McLaren, logicamente, na parte inferior.

Pilotos: Posições ganhas ou perdidas na primeira volta, temporada 2024

(São levados em consideração acidentes/incidentes na primeira volta)

Equipes: Posições ganhas ou perdidas na primeira volta, temporada de 2024

(São levados em consideração acidentes/incidentes na primeira volta)

