A ida de Ryo Hirakawa para a Alpine como piloto de testes e reserva foi ofuscada pela notícia de que o ex-piloto da Williams, Franco Colapinto, foi nomeado para a mesma função na equipe francesa de Fórmula 1 na última quinta-feira (9).

Além das perguntas óbvias sobre o motivo pelo qual a Alpine optou por ter três pilotos para uma posição normalmente ocupada por um único júnior em ascensão, sua decisão de contratar Hirakawa, de 30 anos, também foi curiosa.

Com Colapinto, a empresa tem um piloto 'pronto para ação' com experiência recente em F1, que pode entrar em ação em caso de emergência ou se o desempenho inicial do novato Jack Doohan ser insatisfatório. Da mesma forma, com Paul Aron, a empresa tem a chance de aprimorar o talento de um jovem que teve um desempenho excepcional em sua temporada de estreia na F2 em 2024.

Há também outros membros de sua academia júnior que estão esperando no banco, incluindo Victor Martins e Kush Maini. Então, onde exatamente Hirakawa se encaixa na equação? E o que o piloto japonês ganha com isso?

Hirakawa teve um caminho incomum para o reconhecimento internacional, certamente em comparação com seus colegas europeus. Quando a Toyota estava procurando reformular sua formação para o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) em 2022 e precisava de um novo piloto de seu país natal para substituir Kazuki Nakajima, ela tinha muitas opções para escolher em seu portfólio doméstico. Mas foi o campeão da Super GT de 2017, Hirakawa, que foi escolhido.

Entre outros fatores, o que favoreceu Hirakawa foi seu curto, mas comprovado, histórico de resultados no exterior. Os principais pilotos da Super Formula e da Super GT são quase imbatíveis quando estão em casa, mas muitos deles simplesmente têm dificuldade de apresentar o mesmo nível de desempenho quando colocados fora de sua zona de conforto.

Hirakawa não só foi rápido na série nacional do Japão, como também mostrou que pode ser rápido em competições internacionais, tendo obtido três vitórias em nove corridas na European Le Mans Series e ajudado a G-Drive a conquistar o título em 2017.

Ele tinha experiência suficiente em corridas de carros esportivos de várias classes, mas era jovem o suficiente para fazer parte dos planos de longo prazo da Toyota.

A confiança da Toyota em Hirakawa valeu a pena, pois ele já estava pronto para a rodada mais importante do ano, as 24 Horas de Le Mans, e o GR010 HYBRID nº 8 conquistou o título do Hypercar daquele ano, juntamente com Brendon Hartley e Sebastien Buemi.

O trio repetiu seu sucesso no WEC no ano seguinte, mas um segundo triunfo em Le Mans não aconteceu depois que Hirakawa rodou na penúltima hora. Posteriormente, a Toyota revelou que ele não havia sido informado sobre uma mudança na configuração do freio no último esforço da equipe para tirar a vitória da Ferrari.

Hirakawa se tornou o quinto japonês a vencer as 24 Horas de Le Mans em 2022 e é uma peça fundamental no programa WEC da Toyota, mas também tem ambições na F1 Foto de: Nikolaz Godet

Para a maioria das pessoas, o sucesso no WEC - especialmente em uma era de ouro da competição entre fabricantes - seria suficiente, mas Hirakawa claramente tinha ambições maiores.

É por isso que, no final de 2023, houve um anúncio surpresa da McLaren de que ele havia se juntado à equipe como piloto reserva.

A função fez com que ele pilotasse o MCL35 (2020) e o MCL36 (2022) de acordo com os regulamentos de Testes com Carros Anteriores (TPC) nos últimos dois anos, e também fez sua estreia nos treinos em Abu Dhabi em dezembro.

Então, em outubro do ano passado, a Toyota assinou uma parceria técnica com a Haas na F1, o que abriu caminho para a estreia de Hirakawa com o VF-24 no teste de novatos em Abu Dhabi no mês passado - dias depois de ele ter pilotado o McLaren vencedor do título.

Dado o novo relacionamento entre a Toyota e a Haas, era seguro concluir que Hirakawa acabaria deixando a McLaren e se juntando à equipe de bandeira americana em algum momento no futuro.

Isso também teria sido benéfico para a Toyota, pois ela poderia instalar seu "próprio homem" para ajudar a desenvolver os engenheiros, mecânicos e até mesmo os novos pilotos da Toyota Gazoo Racing (TGR).

É claro que esse era um dos principais objetivos da fabricante japonesa ao anunciar seu "retorno" à F1 pela primeira vez desde que retirou sua equipe em 2009.

Hirakawa acredita em suas próprias chances, por menores que sejam, de entrar no grid da F1 em 2025. Além disso, ao assinar um contrato com a Alpine, Hirakawa agora é dono de si mesmo

Mas, claramente, Hirakawa não vê um futuro de longo prazo para si mesmo na Haas. Esteban Ocon tem um contrato de vários anos que começa em 2025, enquanto Oliver Bearman já provou suas credenciais na F1, o que significa que é improvável que uma vaga seja aberta por um tempo. Pelo menos não até que Bearman esteja pronto para uma promoção para Ferrari.

Por isso, quando a Alpine ligou durante as férias intertemporadas, foi difícil recusar a chance de entrar na F1. Houve uma série de rumores sobre o futuro de sua nova contratação, Jack Doohan, depois de uma estreia discreta em Yas Marina, com alguns sugerindo que ele poderia não chegar ao final da temporada de 2025.

Até mesmo a Alpine admitiu que a contratação de Colapinto em sua lista lhe dá a "melhor chance de garantir uma vaga na corrida em 2025 ou 2026", dando mais credibilidade à noção de que a vaga de Doohan não está garantida além das corridas iniciais.

"Não fiquei satisfeito em pilotar apenas no TL1 em Abu Dhabi no ano passado. Meu objetivo final é competir na F1 como piloto em tempo integral", disse ele no Salão do Automóvel de Tóquio.

Com isso em mente, Hirakawa acredita em suas próprias chances, por menores que sejam, de entrar para o grid da F1 em 2025. Além disso, ao assinar um contrato com a Alpine, Hirakawa agora é dono de si mesmo - embora ainda tenha contrato com a Toyota - e pode perseguir suas ambições de forma independente.

Hirakawa apareceu para a Haas no teste de novatos e esperava-se que tivesse um papel maior no futuro como parte do acordo da Toyota com a equipe Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

A Toyota, como sempre, está feliz em atender aos desejos de Hirakawa, embora não tê-lo na Haas seja um pequeno revés para o fabricante.

A maior montadora do mundo, com sua mentalidade japonesa, nunca atrapalhou seus pilotos; nos últimos anos, ela permitiu que Hartley e Kamui Kobayashi, companheiros de equipe de Hirakawa no WEC, corressem pela Cadillac e até mesmo rivalizassem com a marca Acura, da Honda, nas 24 Horas de Daytona.

"Recebemos uma oferta diretamente da Alpine em relação a Hirakawa", disse o diretor global de automobilismo da Toyota, Masaya Kaji, ao Motorsport.com Japão.

"Já trabalhamos com equipes como McLaren e Haas no passado. Entretanto, para essa oferta, decidimos priorizar os desejos de Hirakawa. Ele expressou seu desejo de desafiar a si mesmo como piloto e almejar uma vaga regular, por isso decidimos apoiá-lo na busca desse caminho".

Hirakawa melhorou seu desempenho desde que entrou no WEC pela primeira vez há três anos. Sua campanha de 2024 foi facilmente a melhor de sua curta passagem pela Hypercar e desempenhou um pequeno papel na defesa do título de fabricante da Toyota contra a forte rivalidade da Ferrari e da Porsche.

Ele também se mudou para Mônaco no ano passado, como vários outros pilotos da Europa e de outros lugares, e agora é fluente em inglês. Claramente, ele não se vê mais como um piloto de corrida nacional.

Até mesmo a Toyota admite que Hirakawa não quer se contentar com o papel de "terceiro piloto", agora que já provou seu valor internacionalmente.

"Em última análise, encerrar sua carreira como piloto reserva não é uma opção", disse Kaji. "Embora a busca por um assento regular sempre tenha sido o objetivo, essa oportunidade com a Alpine se alinha com a ambição de Hirakawa de assumir novos desafios".

"Não é que sua abordagem tenha mudado fundamentalmente, mas sim que ele está fazendo uma escolha estratégica para promover sua carreira, concentrando-se na melhor oportunidade de garantir uma vaga".

Pode-se argumentar que é improvável que as ambições de Hirakawa na F1 se concretizem, especialmente agora que Colapinto está no comando da Alpine. Não se sabe se ele estava ciente de que a equipe francesa estava conversando com o ex-piloto da Williams quando ele se candidatou a uma vaga de reserva.

Também vale a pena ressaltar que Hirakawa parou de correr em seu país natal para perseguir objetivos maiores. Ele já havia se retirado do Super GT após sua entrada na linha de hipercarros da Toyota e também deixou a Super Formula após 2023, quando fechou o contrato da F1 com a McLaren. Portanto, ao desenvolver uma leve esperança de correr na F1, Hirakawa abriu mão da chance de acumular títulos em seu país natal.

Embora já tenha um campeonato de GT500 em seu currículo com a Lexus em 2017, Hirakawa - apesar de todo o seu talento - nunca conseguiu levantar o troféu na Super Formula. O mais próximo que ele chegou de ganhar o prêmio máximo foi em 2020, quando ele provavelmente deveria ter conseguido uma dobradinha Super Formula/Super GT sem uma sequência tardia de azar.

Hirakawa impressionou a McLaren com seu ritmo no FP1 de Abu Dhabi Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Embora ele possa ter menos troféus de competições nacionais em seu armário, também é verdade que trabalhar nos bastidores com uma equipe como a McLaren é uma das razões pelas quais Hirakawa se tornou uma força tão potente no WEC. As ferramentas empregadas na F1 estão em um nível diferente, e essa abordagem analítica melhorou muito a condução de Hirakawa em outras categorias.

O trabalho de Hirakawa na McLaren não passou despercebido, com a equipe elogiando sua velocidade e sua ética de trabalho durante a limitada quilometragem que ele teve em seus carros de GP. Portanto, a decisão de se associar a uma equipe de F1 claramente deu certo para ele.

"Estou muito impressionado com sua abordagem profissional e diligência", disse o chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, depois que Hirakawa substituiu Oscar Piastri no TL1 em Abu Dhabi.

"E quando ele começou a fazer algumas corridas de desempenho, na verdade, considerando que era praticamente sua primeira vez em uma equipe de Fórmula 1, exceto por algumas corridas de TPC, o que, de qualquer forma, não foi muito. Mais uma vez, ficamos bastante impressionados".

Completando 31 anos em março, ele ainda tem uma longa carreira pela frente no WEC e, possivelmente, em casa, quer uma vaga na Alpine se concretize ou não

"Estávamos dando a ele alguns comentários em termos de pilotagem e, para ser sincero, ele executou muito bem o que dissemos".

"Em termos de atitude, profissionalismo e comprometimento, nós o conhecíamos - porque o tivemos no carro da TPC e o tivemos aqui em muitos eventos - mas a boa surpresa é a velocidade e o controle do carro. São os elementos de um piloto que não podíamos ver antes, e que hoje foram muito impressionantes".

Mesmo que nunca consiga um lugar na corrida, Hirakawa deixará a F1 como um piloto melhor, mais rápido e mais inteligente. Ao completar 31 anos em março, ele ainda tem uma longa carreira pela frente no WEC e, possivelmente, em casa, independentemente de uma vaga na Alpine se concretizar ou não.

Mike Conway, o piloto mais velho da linha de hipercarros da Toyota, completa 42 anos este ano, portanto a idade ainda está do lado de Hirakawa no que diz respeito às corridas de carros esportivos.

É claro que a decisão da Alpine de contratá-lo em uma lista de pilotos já lotada ainda é intrigante. Até agora, a marca do Grupo Renault só disse que queria um piloto mais experiente em sua lista, pois já emprega muitos jovens talentos.

Hirakawa tem tempo para buscar oportunidades na F1 sem prejudicar suas perspectivas na carreira esportiva Foto de: Motorsport.com Japan

Mas isso só responde a parte da pergunta. A Alpine já tem um ponta de lança em Pierre Gasly, que tem contrato de longo prazo com a equipe. O novo chefe da equipe, Oliver Oakes, também sabe como lidar com jovens pilotos, devido à sua ampla experiência em gerenciamento de fórmulas juniores com a Hitech.

É de se imaginar que o recrutamento de Hirakawa aumente a pressão sobre Doohan e, ao mesmo tempo, mantenha Colapinto sob controle.

Embora o jovem argentino tenha provado que é mais do que digno de uma vaga na F1 quando entrou pela primeira vez na Williams em Monza, e tenha recebido muito dinheiro de patrocinadores sul-americanos, uma série de acidentes no final do ano manchou seu currículo.

Só o tempo dirá o que exatamente a Alpine e Hirakawa poderão conseguir com sua nova associação. Testes privados e um treino em Suzuka os manterão ocupados no início, mas é evidente que há um desejo de realizar algo maior juntos.

No entanto, o futuro da parceria não está exatamente em suas mãos, já que os resultados de Doohan decidirão se a Alpine precisará reformular sua formação.

O ônus agora recai sobre Doohan para superar as expectativas aparentemente baixas de sua equipe e ser rápido logo de cara em 2025, ou enfrentar um exemplo real de como a F1 pode ser implacável. Afinal de contas, Flavio Briatore está agora dando as ordens na Alpine, e tanto Colapinto quanto Hirakawa estão esperando que a porta se abra...

Doohan pode fazer o suficiente para manter Colapinto, Hirakawa e Aron fora da equipe? Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

