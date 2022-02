Carregar reprodutor de áudio

A McLaren revelou que a pintura mais "vibrante" em seu carro de Fórmula 1 para 2022 foi desencadeada pelo retorno positivo dos fãs que recebeu de suas cores no GP de Mônaco do ano passado. A equipe apresentou o MCL36 em sua fábrica nesta sexta-feira (11), e a nova máquina com motor Mercedes apresenta cores laranja e azul mais fluorescentes do que em 2021.

Segundo a escuderia, a decisão de ajustar o tradicional papaia foi tomada com o objetivo de fazer algo especial na nova era da categoria, e viu o quão bem a versão da Gulf se deu com os fãs na corrida de Monte Carlo.

O laranja é o mesmo utilizado em Mônaco, chamado em inglês de Fluro Papaya, ao lado da cor conhecida como New Blue.

Falando sobre a mudança de pintura, o CEO da McLaren, Zak Brown, disse: "Estamos evoluindo nosso layout desde que voltamos ao papaia. Queríamos algo que fosse muito vibrante e mudasse a tonalidade".

"Acho que as modificações que fizemos no ano passado, tanto em Mônaco quanto em Abu Dhabi, tiveram uma grande reação dos fãs, e eles gostaram de ver isso."

"Creio que remete a boa velocidade e elegância, que pensamos que ficaria bem com o carro rápido que esperamos projetar este ano. Portanto, é apenas uma evolução natural e também tentar garantir que todos os nossos parceiros corporativos tenham um bom destaque."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, at Monaco 2021 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Apesar das cores lembram a pintura da Gulf, Brown reiterou que a mudança não foi desencadeada por nenhum acordo de patrocínio com a petrolífera: "Eles não aumentaram seu compromisso conosco".

A McLaren utilizará exatamente o mesmo laranja e azul em seus carros na Indy e Extreme E. Essa consistência é vista internamente como algo benéfico à equipe.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: McLaren

"Nós somos a McLaren Racing", disse ele. “A F1 é claramente nosso centro, se você quiser pensar assim. Vemos como uma única entidade de corrida. Então, se pudermos unir nossos programas, isso é positivo."

"Acho que eles [Indy] parecem fantásticos junto à Extreme E e os esports, queríamos que as pessoas pudessem olhá-los e dizerem 'sim, isso é um McLaren', independente de qual categoria você esteja falando", concluiu.

