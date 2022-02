Carregar reprodutor de áudio

Daniel Ricciardo disse que "não conhecia seus pontos fortes" como piloto de Fórmula 1 antes de suas dificuldades última temporada, que o forçaram a se aprofundar e ajustar seu estilo. O australiano experimentou uma estreia difícil pela McLaren em 2021, que o viu inicialmente lutando para igualar o ritmo companheiro de equipe, Lando Norris.

Após a pausa de agosto, ele teve sua redenção ao marcar uma uma vitória memorável em Monza, a primeira da escuderia britânica desde 2012, com seu parceiro de garagem o acompanhando na dobradinha.

O estilo de direção do australiano não parecia se adequar ao MCL35M, carro da McLaren 2020, em alguns pontos, tornando as mudanças de regras e a nova geração de carros de 2022 uma chance de se redefinir.

Ricciardo sentiu que havia muitas lições que ele poderia tirar de seus momentos difíceis no ano passado, revelando que elas ajudaram a ensiná-lo quais eram seus pontos fortes como piloto de F1.

"Há muito que posso usar daqui para frente, simplesmente porque sim, me ocorreu que eu realmente não conhecia minha força", disse ele no lançamento do MCL36 nesta sexta-feira (11). "Eu sabia que poderia ser muito rápido - mas pensei que talvez por ter mais coragem nas curvas de alta velocidade e me importar menos! Eu não sei."

"Passando por isso, percebi que realmente isso é o que me fez rápido nos últimos anos. Isso é o que realmente me dá confiança, e é aqui que eu sou melhor do que os outros, nesta parte. Às vezes eu não conseguia demonstrar no carro, então foi assim que descobri."

Ricciardo explicou como ele passou pelo processo de descobrir por que tinha dificuldades para se ajustar à McLaren no ano passado e como isso o ajudou a destacar mais suas próprias características de corrida.

"A realidade de que as coisas não são uma solução da noite para o dia", comentou. "Eu preciso trabalhar em mim mesmo e adaptar meu estilo para que isso aconteça. Definitivamente, descobri meus pontos fortes. Acho que minhas fraquezas ficaram mais aparentes, mas foi realmente estranho descobrir por que eu era e fui rápido."

Após sua chegada a Woking no ano passado, Ricciardo conseguiu captar as características do novo MCL36 e disse que estava trabalhando para resolver os elementos com os quais teve dificuldades no último ano.

"Desde muito cedo, quando entrei no carro, eu estava transmitindo informações sobre o que era diferente da Renault ou Red Bull", disse ele. "Como antes estávamos ocupados com mais corridas, não ia tão bem quanto pensava. O positivo foi que Lando também ficou de acordo com isso, e ele gostaria também de ter esses atributos e ver o que poderíamos fazer com eles."

"Há muita ênfase nisso para a máquina deste ano, mas também é um carro totalmente novo, então não sabemos se essa também é a melhor maneira de pilotá-lo", concluiu.

