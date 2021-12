O novo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, disse que Lewis Hamilton "não terá perdão" se for descoberto que ele violou as regras da Fórmula 1 ao se ausentar do evento de gala anual de entrega de prêmios. Na esteira da polêmica sobre o safety car no GP de Abu Dhabi, o britânico e seu chefe, Toto Wolff, preferiram perder o encontro de final de temporada em Paris na última quinta-feira (16).

A ausência do heptacampeão, como vice do campeonato de pilotos, parece ser uma violação dos regulamentos esportivos da categoria.

O Artigo 6.6 das regras afirma: "Os que terminarem em primeiro, segundo e terceiro lugar na classificação devem estar presentes na cerimônia anual de entrega de prêmios da FIA." Uma das primeiras responsabilidades de Sulayem desde que assumiu será julgar se a falta de Hamilton vai ou não contra as determinações.

Falando sobre a situação em sua primeira coletiva de imprensa oficial na presidência, Sulayem disse: "No final das contas, regras são regras".

"Então, vamos examinar o lado de onde os regulamentos técnicos existem para serem empregados e se ele violou. Claro, também teremos de seguir os nossos, mas por enquanto, isso não nos impede de fazer um campeão se sentir bem com o esporte."

"É fácil e barato ser legal com as pessoas, e também para motivá-las, mas definitivamente, se houver qualquer violação, não haverá perdão."

Mohammed bin Sulayem on the grid Photo by: Sam Bloxham

Sulayem disse que o ponto crítico para a FIA entender é se Hamilton infringiu ou não os regulamentos, já que admitiu que o campeão mundial foi "quebrado" pelos acontecimentos do fim de semana.

Questionado para esclarecer se ele realmente poderia descartar qualquer "perdão", Sulayem disse: "Está sempre lá, mas regras são regras. Olhamos para elas."

"Eu sempre digo: regulamentos não surgem do nada, um humano os fez... e eles podem ser melhorados e alterados por humanos. Então, estão aí para isso."

"Eu sei que Lewis está muito triste com o que aconteceu e uma palavra que eu diria é que ele está quebrado, mas temos que olhar se houve alguma violação. Não posso [dizer por agora]. Faz apenas algumas horas que sou presidente e comecei a dar respostas sem voltar aos fatos."

Se Hamilton for considerado culpado, ele poderá enfrentar uma penalidade financeira por sua ausência, em vez de qualquer sanção esportiva.

