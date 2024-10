F1: Button explica por que defesa de Verstappen foi problemática

A edição de 2024 do GP dos Estados Unidos da Fórmula 1 teve o final emocionante, com os rivais pelo campeonato brigando intensamente pelo pódio faltando poucas voltas para o final. Max Verstappen foi obrigado a se defender de Lando Norris, que tentou ultrapassá-lo por fora na curva 12.

No entanto, Verstappen freou mais tarde na curva, o que fez com que os dois pilotos saíssem da pista. Embora o britânico tenha finalmente ultrapassado a Red Bull, os comissários de bordo lhe aplicaram uma penalidade de cinco segundos, o que significou a perda do terceiro lugar.

A decisão indignou a McLaren, com Andrea Stella chamando-a de interferência dos comissários, enquanto alguns críticos afirmaram que Verstappen havia escapado da penalidade por uma manobra semelhante na 1ª volta.

Após a corrida, o campeão de F1 em 2009 pela Brawn GP, Jenson Button, questionou a tática de Verstappen de frear deliberadamente tarde demais, apenas para que seu carro ficasse com o "nariz para baixo" no ápice da curva, pelo que Norris acabou sendo penalizado.

"A única coisa que eu acho muito difícil é que, sim, ele está na frente no ápice [da curva], mas ele está na frente no ápice porque está tomando uma distância de frenagem muito maior", disse Button a Anthony Davidson durante conversa conjunta, de acordo com o site crash.net.

"Ele [o piloto defensor] sabe que precisa manter o bico na frente quando chegar ao ápice". Button sugeriu que Verstappen estava em uma posição melhor no momento decisivo, mas em parte porque ele tomou uma distância de frenagem muito maior.

"Ele fez isso porque sabia que provavelmente seria ultrapassado por fora. A mesma coisa aconteceu com Hamilton no Brasil em 2021", disse o ex-piloto de F1 sobre a memorável tentativa de ultrapassagem. "Nós sabemos como isso funciona".

"É um problema com as regras. Se ele sabe que, se tiver que ficar com o nariz na frente no ápice, ele vai frear mais tarde e deixar o carr

o entrar na curva. Ele está na frente, mas não entra na curva'", conclui.

