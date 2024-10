F1 - Marko: Lawson "foi perfeito" na corrida de Austin

Helmut Marko, consultor e voz forte da Red Bull, foi rápido em elogiar Liam Lawson após a corrida de domingo do GP dos Estados Unidos da Fórmula 1. O neozelandês assumiu a vaga de Daniel Ricciardo na RB após o GP de Singapura.

"Ele foi perfeito", disse Marko ao Motorsport.com sobre o desempenho de Lawson. "Ele foi perfeito mesmo quando estava em 3º no Q1 e depois eles fizeram jogadas táticas [para evitar um tempo competitivo no Q2]".

O piloto da RB sofreu uma penalidade em Austin, portanto a sessão de classificação não foi um grande problema para ele. Marko ficou satisfeito em ver que o neozelandês conseguiu se sair bem não apenas em termos de ritmo bruto, mas também em termos de estratégia.

Para a surpresa de muitos, o neozelandês saiu do fundo do pelotão e chegou ao top 10 da corrida, uma conquista louvável, considerando que era sua corrida de retorno em uma pista desconhecida contra o mais experiente Yuki Tsunoda.

"Passar do 19º para o 9º lugar, observando todos os seus tempos de volta e ultrapassando [Fernando] Alonso depois da maneira como Alonso reclamou [no sábado]. Ele é um piloto muito forte e mostrou que tem velocidade".

Ainda assim, por enquanto, a bandeira não está nas mãos de Lawson na batalha pela vaga na Red Bull, com a Honda atrás de Tsunoda e fazendo tudo o que pode para levar o piloto para a equipe principal.

"Acreditamos que ele tem talento", disse Koji Watanabe. "É claro que as decisões sobre o piloto são, em última instância, da responsabilidade da equipe, mas, como parceiros, fizemos um forte pedido para que Cunoda tenha a oportunidade de dirigir e testar o carro da Red Bull".

"No mínimo, queremos dar a ele a oportunidade de mostrar seu potencial. Falei diretamente com Christian sobre isso. Ele não descartou a possibilidade. Nada foi decidido ainda, mas acho que temos que fazer a coisa certa".

