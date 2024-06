F1: Alonso 'debocha' após P15 no quali da Áustria: "Já suspeitava"

Fernando Alonso estava ciente de que a classificação para a corrida principal do GP da Áustria, de Fórmula 1, seria muito difícil para a Aston Martin, especialmente depois de ter sido 13º na corrida sprint de sexta-feira. Mas em vez de dar um pequeno passo à frente, o espanhol terminou em 15º no Q2.

Ao ser questionado, logo ao sair do carro, se a sua posição de largada para amanhã era uma surpresa, reconheceu que não era e até 'debochou' sobre o que vai acontecer no próximo fim de semana em Silverstone.

"Eu suspeitei [desse resultado ruim] e em Silverstone será a mesma coisa. Então eu poderia responder [agora] às perguntas pós-classificação de Silverstone", disse ele.

O espanhol explicou que para tentar mudar o desempenho da equipe no Red Bull Ring, a Aston Martin tentou mudar muitas coisas no carro, mas admitiu que provavelmente foi um grande trabalho em vão.

“Tentamos muitas coisas diferentes no carro desde a sprint até a classificação, mudamos várias peças aerodinâmicas, mudamos coisas mecânicas, mudamos a altura do solo, mudamos basicamente muita coisa tentando algo diferente.

"Infelizmente, as posições são mais ou menos as mesmas. Então, fundamentalmente, falta ritmo no carro, falta um pouco de velocidade e eficiência. Eles fizeram um trabalho tremendo, mas provavelmente sem recompensa", acrescentou.

Na comparação com a classificação de 2023, o Aston Martin foi 0,8s mais lento este ano, mas Alonso acredita que as melhores pessoas para responder essas perguntas são o diretor da equipe e o chefe de desempenho.

"Eu dirijo o carro. Então sim, Mike Krack e Tom são as pessoas a quem devemos perguntar porque estamos assim. E para ver essas coisas, acho que é necessário refletir bastante.”concluiu o espanhol.

As melhores fotos do sábado no GP da Áustria

149

