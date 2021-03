Sergio Pérez se viu em uma grande novela mexicana no final do ano passado, quando mesmo após o término da temporada ainda não tinha definido seu destino para 2021 na Fórmula 1. Encerrando uma grande sequência de anos em que um piloto da Red Bull tinha que chegar via seu programa de jovens talentos, ele foi anunciado como o mais novo companheiro de Max Verstappen, tido como o ‘dono do time’.

Em uma entrevista no podcast oficial da F1, Beyond the grid, Pérez explicou o desafio que terá em 2021 em ter um dos pilotos mais talentosos do grid como parceiro e rival.

“Desde que soube que viria para a Red Bull, sabia que enfrentaria um grande desafio, que é o Max”, disse Pérez. “Ele é um piloto muito completo. Para ser honesto, não encontrei surpresas. Acabei de descobrir que ele é um piloto muito forte em todos os aspectos. E vai ser um grande desafio para mim.”

Difícil? Por mais inglório que o desafio possa parecer, era justamente o que Pérez desejava.

“Mas é o que eu queria. Você sabe, eu quero me comparar aos melhores do esporte. Portanto, é um grande desafio e uma grande oportunidade e algo que estou ansioso. Do jeito que eu vejo isso, não tenho absolutamente nada a perder. Tive a sorte de ter uma carreira fantástica. Então, tudo o que vem a seguir está ótimo.”

A pandemia reduziu o número de dias dos testes de pré-temporada, além dos eventos presenciais de mídia. Mesmo assim, Pérez viu qualidades no holandês.

“As condições têm sido tão diferentes nestes dias, para nós dois, eu não vi o suficiente [para formar uma opinião]. Acho que nas primeiras três, quatro corridas vou saber mais, mas já posso ver que ele é um piloto muito rápido e sólido.”

E falou sobre o que viu da pessoa Max Verstappen: “Ele é apenas um cara muito tranquilo, nenhuma coisa política acontece em torno dele, você sabe, ele simplesmente gosta de correr. E nós nos divertimos muito nesses momentos que passamos juntos.”

Ao ser questionado se era Verstappen que deveria estar preocupado com Pérez, o mexicano não titubeou.

“Eu não vejo como ele deveria (estar preocupado comigo), por que ele deveria estar preocupado comigo? Ou por que eu deveria estar preocupado com ele? Acho que nós dois viemos aqui para fazer o nosso melhor trabalho possível.”

“Não quero dizer isso no sentido político. Max parece ter derrotado todos os seus companheiros de equipe que ele já teve na F1. Então, todo mundo está pensando 'Deus, ninguém pode vencer o Max'. Mas, na verdade, você sabe, aqui está um novo desafio para ele.”

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Felipe Giaffone NÃO ACREDITAVA que F1 saísse da Globo e diz que Band fez LIÇÃO DE CASA para NOVA ERA

PODCAST: Mercedes pode ter reinado derrubado após dificuldades vistas na pré-temporada?

Your browser does not support the audio element.