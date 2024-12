Sergio Pérez teve mais um fim de semana complicado no GP do Catar, o piloto foi forçado a se retirar da corrida de Fórmula 1 por problemas técnicos. Após retornar ao paddock, o mexicano foi questionado sobre a rodada que deu no reinício do Safety Car.

"Os pneus estavam congelados naquele momento e, quando eu estava acelerando na saída da Curva 12, acabei exagerando na direção, então perdi a traseira do carro e o perdi logo em seguida".

O piloto da Red Bull terminou mais uma etapa nos boxes e, quando questionado se estava aliviado para a única etapa restante de 2024, ele respondeu: "Nada deu certo, exceto as duas primeiras corridas".

"Tem sido um ano muito difícil, então, sim, não dá para melhorar. Espero que possamos ter uma boa corrida final, porque acho que aprendemos muito com o carro neste fim de semana".

Pérez está ansioso para terminar a temporada em alta e ter mais confiança para o futuro, embora ainda não tenha certeza se poderá continuar em um dos carros da Milton Keynes: "Seria bom terminar. Vimos alguns lampejos de velocidade, só precisamos colocar tudo junto".

"Este fim de semana foi muito, muito complicado por não conseguirmos nos conectar o suficiente com o equilíbrio, mas aprendemos muito com a corrida de sprint, com a direção que Max [Verstappen] tomou, então realmente espero que na última corrida possamos recuperar tudo", continuou o mexicano.

Por ter começado em uma posição ruim na Sprint, Pérez usou a sessão para coletar o máximo de informações possíveis para o domingo e acredita que isso teria ajudado Verstappen a vencer na corrida principal.

"Acho que aprendemos muito com esse teste de sprint, que foi ótimo, e acho que, a partir daí, há muitas coisas que vamos analisar para entender sobre nosso carro".

MAX VENCE COM FOLGA pós-ERRO DE NORRIS! Leclerc e Piastri top3. RICO PENTEADO e FELIPE MOTTA debatem | PÓDIO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!