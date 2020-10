F1: Pérez recebe reprimenda da FIA por incidente com Gasly

Sergio Pérez foi repreendido por ter sido considerado culpado por bloquear Pierre Gasly na classificação para o GP de Portugal.

O piloto da Racing Point abandonou a ideia de uma volta rápida no final do Q2 e foi informado pela equipe no final da volta que Gasly estava se aproximando. Ele tentou sair do caminho do francês, mas era tarde demais.

Os comissários decretaram que era um caso de impedimento, mas na verdade deram a Pérez o benefício da dúvida, dada a natureza acidentada da pista de Portimão e o fato de que é mais difícil para os pilotos verem os carros se aproximando pelos espelhos.

Nessas circunstâncias, eles sentiram que uma reprimenda era a punição mais apropriada do que a opção de penalidade de grid de três lugares, normalmente utilizado nesses casos.

Três reprimendas provocam uma penalidade de 10 posições no grid, mas esta foi a primeira da temporada para o piloto mexicano.

Ao explicar seu pensamento, os comissários disseram que falaram com ambos os pilotos e "analisaram vários ângulos de vídeo e chamadas de rádio para os pilotos.

"Pérez tinha acabado de abortar sua volta na curva 10, embora ainda estivesse em velocidade relativamente alta. A topografia entre a curva 10 e a curva 13 é muito acidentada e os pilotos têm uma visão muito limitada dos carros atrás deles. Além disso, o tempo entre as voltas é muito limitado.”

"No ápice da curva 13, a equipe de Pérez recebeu um rádio avisando que Gasly estava se aproximando a toda velocidade. Ele imediatamente puxou para a esquerda na saída da curva. No entanto, neste ponto, o fato de ele estar no ápice, assim como Gasly, definitivamente o impediu.”

“Os comissários consideraram a dificuldade de ver que era aparente neste circuito e compararam este incidente com outros durante a temporada.”

"Os comissários, portanto, sentiram que isso estava no limite de ser um 'impedimento desnecessário’ (como está declarado no regulamento) e emitiram uma reprimenda."

Pérez terminou o Q3 em quinto lugar, enquanto Gasly largará da nona posição do grid.

