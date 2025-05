F1 - Piastri: Ainda não penso no título, foco é vencer corridas

Depois de vencer a corrida na Arábia Saudita, Oscar Piastri assumiu a liderança do campeonato de Fórmula 1. No entanto, o australiano não quer se deixar levar pela emoção de estar à frente pela primeira vez em sua carreira.

O piloto da McLaren está a apenas 10 pontos de Lando Norris, mas já venceu três corridas na atual temporada, contra uma de seu companheiro de equipe.

Isso apesar de uma fraca abertura de temporada em Melbourne, onde Piastri ficou atrás de Norris durante grande parte da corrida em um McLaren 1-2, mas acabou terminando em nono lugar depois de rodar nos últimos estágios.

O piloto de 24 anos, que está apenas em sua terceira temporada, disse antes do GP de Miami deste fim de semana: "Vencer as corridas é o que é emocionante no momento".

"Acho que a liderança do campeonato é boa, mas acho que já disse depois da Arábia Saudita que estou muito mais orgulhoso e satisfeito com o trabalho e os motivos pelos quais estou liderando o campeonato do que com o fato de estar liderando o campeonato".

"Especialmente considerando que Melbourne não foi muito bem do ponto de vista de pontos, acho que foi bem no que diz respeito à execução, mas considerando que comecei com um pouco de déficit e o recuperei, acho que essa é a parte que mais me agrada, as razões pelas quais estamos liderando o campeonato".

Piastri agora é considerado o favorito para o título deste ano, apesar de esse rótulo ter pertencido a Norris no início da temporada. Mas desde a vitória do britânico na pole em Melbourne, seu ritmo tem vacilado, principalmente porque o britânico está com dificuldades de se adaptar ao MCL39.

Piastri acredita que isso não se deve a um estilo específico de pilotagem que o carro da McLaren favorece, mas sim ao trabalho para extrair o máximo do carro em qualquer circuito.

"O carro é uma evolução do que tínhamos no ano passado, há algumas coisas que são diferentes, mas há muitas coisas que ainda fazem a mesma coisa que na temporada passada", acrescentou.

"Do meu lado, sinto que dei um passo à frente em todos os aspectos. Acho que não houve uma coisa específica que eu tenha tentado trabalhar em relação ao ano passado, apenas tentei encontrar os últimos centésimos de segundo, sempre que possível".

"No momento, isso está fazendo a diferença. Ainda perdi algumas poles por alguns centésimos de segundo, por isso ainda tenho que procurar mais, mas acho que essa tem sido a grande diferença para mim até agora".

Essa diferença fez com que Piastri superasse Norris em três dos cinco finais de semana de GPs em 2025, enquanto o britânico tem apenas uma vitória contra três do companheiro de equipe.

