F1: Piastri detona punição por limites de pista na Classificação

Oscar Piastri criticou a decisão da comissão de prova de eliminar sua segunda — e última — volta rápida no Q3 do GP da Áustria. O piloto da McLaren foi punido por passar os limites de pista na curva 6. Para Piastri, a penalidade é embaraçosa para a Fórmula 1.

“Para mim, é constrangedor”, disse Piastri à Sky Sports F1. “Fazemos todo esse trabalho para definir os limites da pista, colocamos cascalho em alguns lugares e quero dizer que nem saí da pista. Fiquei na pista e provavelmente foi minha melhor curva 6 e ela foi excluída"

A reclamação de Piastri não passou batida. Andreas Seidl, chefe de equipe da McLaren, também foi protestar contra a decisão.

“Não sei por que eles gastaram centenas de milhares, senão milhões, tentando mudar as duas últimas curvas quando ainda há curvas [onde] você pode sair", comentou Piastri.

Piastri estabeleceu o terceiro tempo mais rápido no quali para o GP da Áustria em sua última volta no Q3, mas o tempo foi excluído por passar dos limites da Curva 6. Isso deixou o australiano em P7, atrás de Charles Leclerc, que também saiu da pista no mesmo local pouco depois e nas duas últimas curvas.

Mudança de limite na curva 6

No ponto em que Piastri uma curva à esquerda rápida e longa no final do segundo setor, a linha branca foi deslocada. Isso indica há um vão de 1,8 m da pista até a brita. Nas duas últimas curvas o vão é de 1,5 m — um carro de F1 tem 2m de largura.

“Para mim, essa foi provavelmente a melhor Curva 6 que fiz”, disse Piastri, ao reforçar sua defesa. “Acertei no limite da pista, acho que é isso que todo mundo quer ver".

“Mais uma vez, despendemos tanto esforço tentando nos livrar desses problemas… não há razão para que esta curva seja um problema para os limites da pista. Especialmente quando você fica na pista, como eu fiz. Ou não no cascalho".

“Acho constrangedor que você nos veja empurrando até o limite do que podemos fazer e se eu tiver 1 cm a mais, estou na brita e estraguei completamente minha volta e ela foi excluída.”

