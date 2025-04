F1: Pirelli estreará pneu 'supermacio' no GP de Ímola

A Pirelli anunciou nesta quarta-feira que para o GP de Ímola de Fórmula 1 a categoria estreará a gama de pneus C6, o tipo mais macio já disponibilizado pela fornecedora de compostos.

A gama C6 foi introduzida nesta temporada com o intuito de disponibilizar mais opções de estratégia para as equipes tanto nas gamas, quanto nos pit-stops. Vale destacar que a gama mais macia foi testada pelos pilotos durante a pós-temporada em Abu Dhabi e também na pré-temporada no Bahrein.

"Para 2025, temos uma gama maior de opções em comparação com o ano passado: há um espaçamento mais eficaz entre os vários compostos em termos de desempenho e, em geral, eles parecem ser menos propensos ao superaquecimento e à granulação da superfície da banda de rodagem."

"Isso também nos permite experimentar novas soluções, fazendo escolhas que podem levar a uma variedade de estratégias válidas, tanto em termos de uso de pneus quanto de número de pit stops", explicou Mario Isola, diretor de automobilismo da Pirelli.

O GP de Ímola acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de maio. Já neste fim de semana, a F1 corre no Bahrein para a quarta etapa do mundial.

