Sergio Pérez defendeu as cores da Red Bull durante quatro temporadas ao lado de Max Verstappen na Fórmula 1 e, por esse motivo, Antonio Pérez Garibay se mostra agradecido ao time taurino, um sentimento muito diferente do que ele tem em relação à Aston Martin.

Em entrevista ao podcast Formula de Dos, o pai do piloto mexicano deu detalhes de como foi o fim da relação entre o filho e a Red Bull, já que o mesmo tinha contrato com os taurinos até o fim de 2026, mas acabou sendo tirado do assento em favor de Liam Lawson, que logo foi substituído por Yuki Tsunoda.

"Foi uma decisão mútua, porque havia um contrato. E o prazo estava muito próximo para ambas as partes. Não acho que teria sido bom entrar com uma ação judicial. Penso que você tem de ser grato".

"É bom que eles tenham terminado de maneira tranquila. E se você me perguntar, acho que Sergio é grato à Red Bull".

Para relembrar, em junho de 2024, a Red Bull renovou o contrato com Pérez, esperando conseguir melhorar o desempenho do piloto, no entanto, não teve o resultado esperado e acabou tomando a decisão de demitir o mexicano.

Pérez chegou ao time de Milton Keynes depois de passar sete temporadas na Force India, que se tornou Racing Point antes de ser comprada por Lawrence Stroll e transformada em Aston Martin.

O piloto mexicano era favorito a continuar no assento da equipe, mas acabou sendo substituído por Sebastian Vettel e correu o risco de ficar sem assento em 2018 antes de ser chamado pelo time taurino.

"Lembro que Checo salvou a equipe quando ela foi à falência. Mas depois eles o recompensaram com essa traição", contou o pai de Sergio.

Checo teve um papel bastante importante na Force India antes da equipe abrir o processo de falência. À época, o piloto pagou o salário de funcionários. Por esse motivo, Antonio acredita que a Aston Martin não ter mantido o contrato de Pérez foi uma traição.

