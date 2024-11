A Pirelli, fornecedora de pneus para Fórmula 1, não encontrou nenhuma evidência de algo incomum na forma como as equipes estão usando seus compostos em meio à mais recente polêmica tecnológica na categoria sobre um possível truque de resfriamento com água.

As suspeitas surgiram após o GP de Singapura e acusavam que várias equipes poderiam ter encontrado uma maneira de ajudar a resfriar os pneus nas corridas, injetando água através das válvulas .

Entende-se que isso foi motivado por sinais de umidade detectados nos aros das rodas depois que os pneus foram retirados após a corrida de Marina Bay.

A FIA foi pressionada pela Red Bull a investigar o assunto, e o chefe de monopostos da Federação, Nikolas Tombazis, teria conversado com a Pirelli sobre o assunto no Brasil, além de ter supervisionado a retirada dos pneus após a corrida sprint em Interlagos.

O relatório oficial de inspeção da sprint afirmou que todos os pneus que foram inspecionados após a sessão estavam em conformidade com os regulamentos.

A própria Pirelli diz que, após suas conversas com a FIA, está mais do que feliz em fazer qualquer coisa que possa ajudar em qualquer investigação - mas diz que a análise inicial não apontou para a ocorrência de nada de anormal.

Mario Isola, chefe de F1 e automobilismo da fabricante italiana, disse: "Não consigo ver nada de estranho nos dados que temos. Não tenho nenhuma evidência".

"Obviamente, como eu disse, agora cabe à FIA decidir o que fazer e nos dizer se podemos apoiar, porque, no final das contas, a única coisa que podemos fazer é apoiá-los".

"Se houver algo que possamos fazer para verificar ou dar conselhos sobre uma possível situação, estamos aqui para apoiar".

"Não estou ciente de nenhum problema, mas ouvi a história e também tentei entender por que isso deveria ser feito, e agora tenho uma ideia. Mas, quanto ao resto, está tudo nas mãos da FIA".

Isola explicou que, em teoria, era uma tarefa bastante simples injetar água no pneu - embora a física em jogo fosse bastante complicada e não deixasse de ter um lado negativo em termos de impacto nas pressões internas.

"Como fazer isso é muito fácil", disse ele. "Você tem uma válvula e simplesmente coloca água dentro dela".

"Mas como o sistema funciona é uma história diferente. É basicamente um efeito térmico: transferência de calor entre o pneu e o aro que deve proporcionar mais consistência ou menos degradação ao pneu, mesmo que você tenha um controle pior da pressão".

"Obviamente, se você tiver vapor dentro do pneu, perderá o controle da pressão, pois a pressão será maior".

Isola disse que qualquer equipe que injetasse água nos pneus para ajudar no resfriamento estaria indo contra uma diretriz técnica da FIA emitida há alguns anos em relação ao tratamento dos pneus.

"A diretriz técnica surgiu há alguns anos, quando houve uma discussão sobre isso", disse o chefe de automobilismo. "Também houve uma discussão sobre gases especiais em que se sugeriu que algumas equipes estavam mudando o gás do pneu para controlar melhor a pressão".

"Depois, alguém começou a falar sobre a umidade no pneu e por que deveríamos ter mais ou menos".

"Nós abastecemos os pneus com ar seco em seu interior. Temos um secador conectado ao nosso sistema e todos os pneus são abastecidos com ar seco, conforme os regulamentos".

"Na diretriz técnica, está escrito que qualquer modificação nisso é proibida, e isso é bem claro. Mas é preciso ter uma evidência clara se você tiver uma situação como essa", conclui.

