Postulante ao título da Fórmula 1 em 2022 e piloto da Ferrari, Charles Leclerc está livre de uma punição de grid no GP do Canadá, pelo menos por enquanto. O monegasco está no limite da utilização de turbos, mas usará uma peça antiga, conforme antecipado pelo Motorsport.com.

No GP do Azerbaijão, Leclerc teve de abandonar em função um problema em sua unidade de potência, que teve danos especialmente no turbo e no motor de combustão interna. Por estar no limite da alocação de turbos, a Ferrari 'reciclou' uma peça já usada.

Entretanto, o time de Maranello ainda pode 'mudar de ideia', o que geraria uma penalidade de grid para Leclerc. A unidade do piloto, aliás, tem os seguintes componentes novos, ainda dentro da alocação: motor de combustão interna, MGU-H e MGU-K.

Quem também trocou tais componentes foi o francês Esteban Ocon (Alpine), que agora está no limite da alocação. Já o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, tem novos MGU-H, motor de combustão interna e turbo, também dentro da alocação.

Tsunoda punido

Por outro lado, Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, largará do fundo do grid por ter trocado todos os componentes de seu motor Red Bull-Honda. Com isso, o japonês passa do limite em relação a: MGU-H, MGU-K e motor de combustão interna.

