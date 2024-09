A decisão da McLaren em modificar a asa traseira e retirar o conceito do 'mini-DRS' se tornou uma grande discussão nas garagens de Fórmula 1 neste fim de semana do GP de Singapura. A disputa entre o time de Woking, Red Bull e Ferrari pelo título de construtores está esquentando e qualquer ajuste pode causar em grande impacto no resultado.

Apesar das equipes sentirem um gostinho de vitória após a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, exigir que a McLaren trocasse sua peça por uma mais rígida e que não permitisse o 'mini'-DRS' em altas velocidades. No entanto, a realidade é que o resultado final não deve sofrer muitas alterações nos estágios finais da temporada.

Configuração de baixa resistência

O que é fundamental entender sobre a disputa em torno da asa traseira da McLaren é que essa não é uma ideia de projeto que está no carro desde o início da temporada - nem mesmo algo que jamais seria usado em todas as corridas.

O 'mini-DRS' foi uma ideia que parece ter sido introduzida apenas no GP da Bélgica, antes das férias de agosto, e só foi planejada para ser utilizada em circuitos de baixa força descendente ou arrasto.

Foi algo especificamente projetado no que é conhecido como asa de baixo arrasto, em vez de ser uma ideia utilizada em suas outras especificações de nível de força descendentes.

Lando Norris, McLaren MCL38, nos boxes Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

No GP de Singapura, por exemplo, a McLaren está usando sua asa de alta força descendente, que não apresenta o conceito. Portanto, a intervenção da FIA não terá impacto algum sobre o desempenho do carro no circuito de Marina Bay.

Na documentação oficial da McLaren de Spa relativa à escolha da asa usada em Baku, a equipe de Woking disse: "Em antecipação aos circuitos de alta isócronia, um conjunto de asa traseira menos carregado foi introduzido para este evento, com o objetivo de reduzir o arrasto de forma eficiente".

Essa asa foi usada na Bélgica, em Monza e no Azerbaijão - e a análise das imagens de bordo de cada uma dessas corridas mostrou a mesma flexão do elemento superior que muitos só perceberam no último fim de semana.

O que é uma má notícia para os rivais da McLaren, que esperam que a perda do benefício do 'mini-DRS' tenha um impacto dramático na disputa pelo título da equipe, é que a asa só poderia retornar em um outro local este ano - o GP de Las Vegas.

As longas retas desse circuito exigem o retorno a uma configuração de baixo arrasto. O restante da temporada pode ser dividido em níveis de downforce médio [Austin, Brasil, Qatar e Abu Dhabi] ou alto [Singapura e México].

Isso significa que, seja qual for o benefício do impacto do 'mini-DRS' da McLaren, ela só sentirá falta dele em apenas uma das sete corridas restantes.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Maximizando os ganhos

Se os rivais tivessem ficado mais atentos à asa da McLaren na Bélgica e pressionado a FIA a dar uma olhada mais de perto durante as férias de agosto, isso teria tido um impacto na Itália e em Baku também - o que poderia ter mudado o resultado de duas corridas.

É uma situação da qual a Ferrari está ciente, com o chefe da equipe, Fred Vasseur, dizendo que havia um certo incômodo com o fato de o benefício do 'mini DRS' já ter sido usado pela McLaren.

"É um pouco frustrante quando, se você se lembrar perfeitamente da situação em Monza, tínhamos cinco carros a dois centésimos de segundo [na verdade, 0,075s]", disse ele.

"Você pode passar de P1, P2 para P5 ou P6 por dois centésimos de segundos. Em Baku, chegamos a 10 voltas seguidas lado a lado [na] Curva 1. Você pode imaginar que estamos um pouco frustrados".

Do ponto de vista da McLaren, é provável que as outras equipes tentem seguir um caminho parecido, uma vez que o 'truque' foi exposto. No entanto, a equipe deve se sentir motivada a aproveitar o bom momento do MCL38 e por ter aproveitado os resultados positivos que conquistaram

Em entrevista à Sky Sports, o CEO da McLaren, Zak Brown, disse: "Esses engenheiros da F1 são muito inteligentes, eles certamente tiveram alguns carros de corrida incríveis na última década, e esse passou no teste. Nossa equipe está de parabéns por ter criado algo de alto desempenho".

"Acho que é ótimo para o campeonato. Estamos correndo na frente e haverá coisas que claramente estão funcionando bem em nosso carro de corrida e todos os outros estarão tentando acelerar e nos desacelerar ao mesmo tempo. Bem-vindo à F1".

Zak Brown, CEO da McLaren Racing Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Análise da FIA

O que será interessante agora é saber se a McLaren acha injusto ou não o fato de estar sendo alvo de atenção por causa de sua asa traseira.

Embora esteja sob os holofotes desde Baku por causa do comportamento de sua asa traseira, fontes indicaram que a McLaren também está de olho nos projetos rivais e acha que alguns deles também podem estar ultrapassando os limites dos regulamentos.

As fontes afirmaram que a equipe de Woking acredita que pelo menos dois outros times podem estar usando truques inteligentes de aeroelasticidade, envolvendo a abertura do slot ou a rotação de toda a estrutura da asa traseira.

Foi notável que, na declaração da McLaren, ela fez referência à sua esperança de que a FIA desse uma olhada em outra parte do pitlane.

"Também esperamos que a FIA tenha conversas semelhantes com outras equipes em relação à conformidade de suas asas traseiras", disse.

