Depois de um período de cinco corridas em seis semanas, as equipes puderam fazer um balanço e se reagrupar para o segundo fim de semana de corrida sprint do ano no GP de Miami de Fórmula 1 . Confira no que ficar de olho:

Será que Norris conseguirá recuperar o ímpeto no local de sua primeira vitória?

Em suas três primeiras edições, a corrida em torno do Hard Rock Stadium dificilmente se tornou um clássico por seu 'show' sem brilho na pista, com o evento mais significativo por razões fora da pista, já que a F1 pretende continuar fortalecendo sua presença nos EUA.

Mas, no ano passado, foi possível fazer história, com Lando Norris conquistando sua primeira vitória na F1 pela McLaren, anunciando o início de uma nova era para a equipe, já que um grande pacote de atualizações a transformou novamente em um gigante vencedor de títulos.

Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

A McLaren começou a temporada de 2025 de onde parou, conquistando quatro vitórias em cinco, e, sem dúvida, também deveria ter impedido Max Verstappen de vencer no Japão. Mas enquanto Norris lutava para se adaptar a um carro muito diferente, seu companheiro de equipe Oscar Piastri ameaçava roubá-lo como o maior protagonista do título da McLaren, vencendo três corridas contra uma vitória de Norris em Melbourne.

Faltando 19 corridas - equivalente a uma temporada completa há alguns anos atrás - a vantagem de 10 pontos de Piastri não significa nada. O que é importante é saber se o jovem australiano conseguirá fazer uma boa corrida, e se Norris conseguirá encontrar seu ritmo e proporcionar finais de semana mais limpos com o MCL39.

Norris parecia mais à vontade na Arábia Saudita do que no Bahrein, apesar de seu custoso acidente na classificação, mas ele e a equipe precisam de mais medidas para que ele comece a funcionar a todo vapor.

Miami é um circuito favorável à Red Bull?

O maior enigma de 2025 até agora é a performance da Red Bull. A equipe não foi a lugar nenhum no Bahrein, enquanto Verstappen tentou continuar sua forma vencedora de Suzuka para corrida na Arábia Saudita, frustrado por uma ultrapassagem de Piastri na primeira volta - e uma penalidade de tempo de cinco segundos resultante por sair da pista para manter o piloto da McLaren atrás.

Algumas tendências claras surgiram nos primeiros cinco finais de semana. A McLaren tem o carro mais rápido, mas pode realmente surpreender a concorrência em circuitos quentes e abrasivos, nos quais seu gerenciamento superior dos pneus traseiros está sendo muito bem recompensado.

Lando Norris, McLaren Foto de: Lars Baron

Quando as corridas apresentam baixa degradação e uma parada única, a McLaren não pode exercer tanta dominância, e o ritmo intrínseco da Red Bull a torna uma adversária capaz nas mãos de Verstappen, desde que a equipe consiga manter o equilíbrio do carro em uma janela razoável.

Atualizações significativas da Red Bull serão feitas em Ímola, portanto, por enquanto, ela terá que continuar contando com a execução de sua equipe na pista e com o brilhantismo de Verstappen. Miami é uma pista interessante nesse aspecto. A Pirelli está trazendo a mesma gama de compostos de pneus mais macios de Jeddah - C3, C4 e C5. Juntamente com o calor de Miami, a degradação térmica e o superaquecimento serão um problema.

Se o superaquecimento da traseira no composto C5 mais macio for outro problema em uma volta, a McLaren terá uma bela vantagem na classificação. Mas o GP de Miami também é tradicionalmente uma corrida de uma parada, portanto a degradação dos compostos de corrida tende a estar sob controle.

A Pirelli espera que a mudança para um composto mais macio possa forçar as equipes a fazer dois pitstops, mas como as ultrapassagens são difíceis em Miami, as equipes vão querer evitar um pitstop extra e manter-se na pista, se possível.

Mercedes x Ferrari, Lewis Hamilton x ele mesmo

A mudança para compostos mais macios não funcionou para a Mercedes em Jeddah, onde ela teve um ritmo de corrida particularmente ruim, que não refletiu seu forte início de temporada até agora. A equipe diz que tirou muitas lições da corrida irregular da Arábia Saudita que podem ser aplicadas em Miami, que contará com os mesmos compostos e temperaturas de pneus.

Enquanto Andrea Kimi Antonelli ainda está aprendendo a lidar com a situação e trocando desempenhos impressionantes por fins de semana mais confusos, o líder da equipe, George Russell, está na melhor forma de sua vida, com sua forma sustentando o melhor início de ano da equipe na era do efeito solo.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A Ferrari também tem sido um enigma, parecendo promissora nos testes de pré-temporada, mas não conseguiu se destacar desde então, com exceção da surpreendente vitória de Hamilton no sprint da China e do primeiro pódio da temporada de Leclerc em Jeddah.

Assim como a Red Bull, o primeiro grande esforço de atualização da Scuderia terá de esperar por Imola e Barcelona, com o objetivo de aumentar a downforce do SF-25.

Nesse meio tempo, Leclerc e, principalmente, Hamilton terão que se contentar com o que têm. Em geral, o heptacampeão não tem se saído muito bem com esses carros de efeito solo desde 2022, mas ele tem estado realmente em baixa nas últimas corridas com a Ferrari.

A falta de estabilidade na traseira abalou enormemente sua confiança no carro, mostrando poucos sinais em Jeddah de encontrar respostas. Essas atualizações não podem vir tão cedo.

Quem está se destacando no meio de grid?

A Williams está liderando a batalha no meio de grid em quinto lugar, graças aos pontos dobrados em Jeddah, mas a equipe já admitiu que fechou a torneira do desenvolvimento e está totalmente focada no próximo ano. Isso faz com que sua vantagem de cinco pontos sobre a Haas seja ainda mais precária do que parece, de modo que Alex Albon e Carlos Sainz terão de capitalizar essas corridas anteriores para defender e até mesmo construir uma vantagem.

Felizmente para a Williams, nenhum de seus rivais diretos tem sido consistentemente convincente e, em vez disso, têm tirado pontos uns dos outros. A Haas aproveitou suas oportunidades de forma brilhante para se manter em sexto lugar com 20 pontos, enquanto equipes como a Alpine e a Racing Bulls parecem ter mais potencial do que seus resultados mostraram, como evidenciado pelo excelente sétimo lugar de Pierre Gasly no Bahrein e pelos feitos heroicos de Isack Hadjar no Japão.

Retorno do formato Sprint

Miami também é o segundo dos seis finais de semana de sprint do ano, o que significa que as equipes terão menos margem de erro. Como lembrete, o fim de semana terá apenas uma única sessão de treinos na sexta-feira, antes de ir direto para a classificação da sprint.

Após a corrida sprint de 19 voltas no sábado de manhã, as cartas são embaralhadas novamente, pois as equipes podem fazer mais alterações de configuração para a classificação do GP no sábado à tarde.

Essa janela de mudança de configuração é mais tolerante do que o formato antigo, e as equipes terão dados mais confiáveis da corrida de longa duração do sprint de sábado de manhã para tomar decisões sobre as alturas de pilotagem e outros parâmetros.

Mas isso significa que as equipes e os pilotos que tiveram um início lento no fim de semana ou perderam a corrida do TL1 serão punidos. Um vencedor surpreendente do sprint não está fora de cogitação, como aconteceu em Xangai, quando Hamilton conquistou uma vitória que agora parece ter sido há muito tempo.

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

