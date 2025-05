Vettel revela que foi 'proibido' de retornar à F1

Sebastian Vettel se aposentou da Fórmula 1 no fim da temporada de 2022 e, desde então, enfrenta rumores de que retornará ao grid. Porém, o ex-piloto confirmou recentemente que recebeu uma proibição de voltar a correr.

O alemão expressou publicamente o seu desejo de correr as 24 Horas de Le Mans com a Porsche, mas, até o momento, nada se confirmou e pode ser que nunca aconteça.

É possível que Vettel continue no papel de espectador, com algumas aparições ocasionais no paddock e em corridas como a Corrida dos Campeões. Ao podcast da Sky Backstage Boxengasse, o ex-piloto deixou isso bastante claro.

"Meus filhos me disseram que eu não posso mais correr porque eles gostam tanto que eu esteja lá. Obviamente, é maravilhoso ouvir algo assim".

O tempo com a família foi um dos objetivos declarados de Vettel quando ele se aposentou da F1 no final de 2022. Desde então, o 53 vezes vencedor de GPs enfatizou repetidamente o quanto ele aprecia ver seus filhos crescerem.

Então, será que Vettel poderia voltar ao automobilismo de outra forma? Helmut Marko acredita que sim e o vê como futuro conselheiro da Red Bull, assumindo sua vaga na equipe de Milton Keynes.

Depois que saiu do grid da F1, Vettel se afastou dos olhos do público, participando apenas de eventos ocasionais - principalmente para promover seus projetos de proteção ambiental ou sustentabilidade.

