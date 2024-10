Os treinos livres da Fórmula 1 em fins de semana sem corridas sprints são um formato bem conhecido - as equipes têm uma hora de TL1 e TL2 às sextas-feiras e, em seguida, uma terceira sessão de 60 minutos no sábado antes do treino classificatório.

Mas o segundo treino na Cidade do México terá um formato diferente, pois a Pirelli realiza um teste vital antes da homologação do composto de pneus para 2025.

A mudança reflete a que foi feita para o evento do ano passado, quando a fabricante italiana testou um protótipo do composto C4 antes da campanha atual.

A Pirelli precisa de dados reais de pista ao finalizar sua homologação antes da nova temporada, que novamente verá a F1 viajar para 24 destinos em todo o mundo, e com a falta de tempo de teste na temporada, a sessão de treinos deste fim de semana foi marcada como uma chance de coletar informações.

Conforme explicado pela Pirelli, a sessão será "inteiramente dedicada à validação" dos compostos mais macios da linha de pneus para o próximo ano: os compostos C4, C5 e C6.

Para facilitar o teste, o TL2 será estendido para 90 minutos, com todos os pilotos e equipes obrigados a seguir um plano de corrida estabelecido pelos engenheiros da fabricante de pneus.

Engenheiros da Aston Martin e da Pirelli verificam os pneus médios e macios Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Portanto, além da alocação usual de pneus para o fim de semana do GP, os pilotos receberão mais dois jogos de pneus. Um deles será um pneu de controle de teste - ou seja, o mesmo composto do macio na alocação normal - e o outro será um protótipo 2025, que a Pirelli confirmou ter sido homologado em setembro.

Os programas especificados incluirão uma simulação de qualificação e uma simulação de corrida, com "todas as equipes realizando o mesmo número de voltas com a mesma quantidade de combustível a bordo" - dependendo do tipo de corrida que estiver sendo realizada. Esses conjuntos de pneus serão identificáveis, pois não serão usados com laterais coloridas.

Uma complicação para o teste é que alguns pilotos de corrida titulares estarão abrindo caminho para os novatos completarem uma das experiências em pista exigidas pelo regulamento da FIA no TL1 do México, com a falta de tempo na pista em comparação com os rivais, o que pode colocá-los em desvantagem.

A Pirelli reagiu à essa situação entregando aos afetados por tal decisão um jogo adicional de pneus de composto médio para o TL2 e permitindo-lhes 30 minutos de corrida "livre", sendo assim obrigados a completar apenas 60 minutos de teste de pneus.

Os dados do teste serão analisados antes do teste de grupo de pneus pós-temporada, que será realizado no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi.

Com o que são essencialmente apenas duas horas de corrida para coletar dados representativos da corrida, as equipes enfrentarão um desafio de engenharia semelhante ao de um fim de semana de corrida, embora com uma pequena folga da sessão extra de treinos antes do fechamento do Parque Fechado.

Por que a Pirelli escolheu o México?

Embora fosse de se esperar que o tempo extra fosse um lucro para as equipes e os pilotos no fim de semana, na verdade não é assim para todos, dadas as exigências do teste.

Como o engenheiro de corrida de Nico Hulkenberg, Gary Gannon, disse ao Motorsport.com, os pilotos não devem se deixar levar pela mudança do equilíbrio do carro por causa dos pneus protótipos.

Gannon também apontou que não há vantagem em correr com dois pilotos titulares no TL1 em relação aos novatos que estão testando, explicando: "Se você não estiver correndo com um piloto jovem no TL1, não poderá utilizar o tempo extra, portanto, para nós, correr com dois pilotos de corrida no TL1, no TL2 estaremos fazendo apenas o programa de teste de pneus da Pirelli".

"Portanto, o TL2 é perdido em termos de compreensão e uso para o fim de semana de corrida, por isso temos que fazer todo o nosso tipo de aprendizado de sexta-feira no TL1".

O Autódromo Hermanos Rodriguez é uma exceção no calendário da F1 devido ao layout de sua pista e à altitude elevada, o que poderia sugerir uma opção estranha para um teste de pneus.

Mas é exatamente por isso que ela foi escolhida, e Gannon acrescentou: "Os pneus da Pirelli precisam funcionar em todas as condições, por isso é particularmente importante descobrir se eles são particularmente fracos... eles podem ter um composto que funciona muito bem em Barcelona, onde há muita energia nos pneus e os pneus funcionam porque você está sempre forçando-os".

"Aqui é um dos casos extremos e, portanto, temos uma boa linha de base, temos o pneu de base e temos a corrida da manhã para que eles saibam como deve ser a aderência. Além disso, a pista melhora muito no TL1, e é por isso que você faz o teste no TL2, porque se você tentar fazer o teste fora da caixa no TL1, a pista está mudando muito drasticamente à medida que é limpa e emborrachada.

"No TL2, as condições são muito estáveis, então você pode descobrir se o novo composto ou a nova construção que eles criaram tem algum ponto fraco em superfícies com pouca aderência ou asfalto liso.

"Por isso, eles precisam testar todos esses circuitos mais difíceis, porque é lá que você terá um fim de semana miserável se fornecer pneus que só funcionam com baixa força descendente, por exemplo", conclui.

