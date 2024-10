A McLaren entrou com um pedido de direito de revisão da penalidade aplicada a Lando Norris no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 - o primeiro passo para tentar anular a punição e colocar o inglês no pódio de Austin, onde Max Verstappen acabou herdando o terceiro lugar.

Norris recebeu uma penalidade de cinco segundos por ultrapassar Verstappen, da Red Bull, por fora da pista quando eles duelavam no final da corrida no Circuito das Américas.

A audiência de direito de revisão será realizada às 14h30, horário da Cidade do México, na sexta-feira, antes da corrida deste fim de semana na capital mexicana, onde a McLaren terá que mostrar à FIA que há provas novas, significativas e relevantes que não estavam disponíveis no momento da decisão.

Esse processo está presente no Código Esportivo Internacional da FIA, cujo Artigo 14.1.1 estabelece que, se "for descoberto um elemento novo, significativo e relevante, que não estava disponível para as partes que buscavam a revisão no momento da decisão em questão, os comissários de pista que deram uma decisão ou, na falta disso, aqueles designados pela FIA, podem decidir reexaminar sua decisão".

Qualquer uma das partes envolvidas em uma decisão dos comissários de pista - mais a FIA - pode instigar uma audiência de direito de revisão, o que, nesse caso, foi o que a McLaren fez.

Os comissários desportivos de Austin se reunirão novamente por videoconferência para a audiência de direito de revisão, que ocorrerá em duas partes - embora a segunda só vá adiante se eles determinarem que há motivos para que a penalidade seja reavaliada.

Esse direito de revisão tem semelhanças com a tentativa da Mercedes de fazer com que a FIA examinasse se Verstappen violou as regras ao bater em Lewis Hamilton no GP de São Paulo de 2021.

A Mercedes argumentou que, como a câmera a bordo do carro de Verstappen estava transmitindo de trás para frente durante o evento ao vivo, com a filmagem voltada para frente disponível apenas depois que a corrida terminou e foi baixada em parque fechado, a visão adicional do incidente criou evidências novas, significativas e relevantes que não estavam disponíveis quando os comissários estavam tomando sua decisão original (nesse caso, nem mesmo investigar Verstappen).

O mesmo caso ocorreu em Austin, com a transmissão ao vivo do carro de Verstappen sendo feita apenas de trás para frente. No entanto, ainda não está claro se essa é a nova evidência que a McLaren pretende apresentar em sua audiência na sexta-feira.

O pedido da Mercedes em 2021 foi negado porque os comissários determinaram que, embora a filmagem fosse uma nova evidência, ela não era significativa para fazê-los considerar a revisão e tomar uma nova decisão. Se os comissários anularem a penalidade de Norris, os resultados dos dois protagonistas do título de 2024 seriam trocados na classificação em Austin.

Norris seria reintegrado ao terceiro lugar que conquistou ao contornar Verstappen por fora quando ambos estavam na saída de pista na Curva 12 e mantiveram até a bandeirada.

O chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, havia dito originalmente, após a corrida de Austin, que "não acho que existam provas novas e relevantes", quando questionado se sua equipe tentaria iniciar um processo de direito de revisão.

"A única evidência que usamos até agora para avaliar nossa interpretação, que está em desacordo com os comissários, já está disponível", continuou Stella. "Portanto, se você abrir o direito de revisão, acho que nunca será bem-sucedido, porque você não precisa de novas provas, é apenas uma questão de interpretação."

