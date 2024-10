A Red Bull parece não ter mais o ritmo necessário para garantir que Max Verstappen continue vencendo corridas de Fórmula 1 e esse fato é reconhecido por Lando Norris, que disputa pelo título contra o holandês.

No momento, o britânico entende que o tricampeão não precisa mais vencer GPs para se manter na liderança, no entanto, tem que garantir que sempre ficará à frente do carro #4 da McLaren.

No GP dos Estados Unidos, a Red Bull conseguiu uma melhora com a atualização do assoalho, o que garantiu Verstappen no terceiro degrau do pódio no domingo - apesar da polêmica com Norris -, e vitória na Sprint do sábado.

O fim de semana não foi muito positivo para o britânico, que perdeu terreno para o tricampeão e viu a diferença de pontos aumentar para 57. Agora, Norris admitiu que Verstappen vê menos importância em vencer corridas e pode simplesmente focar em ser mais rápido que as McLarens.

"Vimos que Max não se importava se ganhasse, ficasse em segundo ou terceiro, seu único trabalho era me derrotar e ele fez isso - então ele fez um bom trabalho desse lado".

"Eu me diverti muito e respeitei a batalha que tivemos. Mesmo assim, ele terminou na liderança e eu preciso vencê-lo. Portanto, preciso mudar algumas pequenas coisas, mas não preciso mudar toda a minha abordagem".

"Ainda estou me mantendo afastado e evitando colisões, o que muitas coisas que fizemos poderiam ter sido ou se transformado em coisas piores, como acidentes maiores. Eu as evito e, portanto, as corridas poderiam ter terminado mais cedo do que terminaram".

"Ser pego em colisões como na Curva 1 ou na Curva 12 poderia facilmente ter acontecido porque ele está em uma posição muito mais forte do que eu, então cabe a mim e à equipe tentar superar isso".

Norris defendeu que era "muito fácil" sugerir que ele deveria ter dado o lugar de volta a Verstappen, explicando que ele poderia não ter tido outra chance de passar devido ao estado de seus pneus.

Ele acrescentou que a equipe apoiou seu ponto de vista sobre o incidente em Austin, afirmando que ele estava simplesmente fazendo o que achava ser o melhor naquele momento.



"É muito fácil para as pessoas dizerem isso [devolver o lugar]. Meus pneus estavam ficando cada vez mais quentes e se afastando cada vez mais de mim", disse ele.

"Minha diferença de ritmo em relação a Max estava diminuindo, então, se eu o deixasse passar, talvez não houvesse chance de ultrapassá-lo novamente".

"Estou sempre tentando fazer o que acho melhor naquele momento e dentro das regras que acredito serem corretas. Às vezes é difícil, por isso perguntei à equipe "o que vocês acham?".

"O ideal seria que os comissários de bordo dissessem 'não achamos que isso esteja certo, devolva a posição', o que seria muito mais simples de fazer, mas não é assim que funciona".

Importante ressaltar que a polêmica se deu na volta 52 de 56 previstas, quando o britânico foi 'empurrado' para fora do traçado pelo tricampeão mundial, que também escapou pelas linhas brancas. A direção de prova definiu que Norris receberia uma penalização de cinco segundos, o que 'roubou' seu pódio no fim de semana.

"Eu acreditava que estava certo, pedi a confirmação da equipe e eles acreditavam que estávamos certos. Portanto, continuei".

"Acho que estamos fazendo um bom trabalho como equipe; acho que nossa abordagem está correta, mas às vezes você não chega ao topo".

