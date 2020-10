Apesar do sétimo lugar, o GP de Portugal de Fórmula 1 não foi o melhor dos finais de semana para Sergio Pérez, que recebeu duas reprimendas da direção de prova e agora está muito próximo de tomar uma punição, caso receba uma terceira até o fim da temporada. E a Racing Point não ficou nada feliz com a situação.

O mexicano recebeu a primeira reprimenda na classificação do sábado e a segunda após um incidente com Pierre Gasly próximo do fim da corrida. Se levar uma terceira nas próximas corridas, recebe uma punição de 10 posições automaticamente.

O piloto da AlphaTauri, que criticou o incidente, conseguiu passar para terminar em quinto. Movimentos de bloqueio como o de Pérez, feitos tardiamente, tem sido um ponto de discussão entre os pilotos nos últimos anos.

Após falar com os comissários, foi decidido que o movimento de Pérez não foi tardio e "fundamentalmente ok", mas, ao mesmo tempo, "muito próximo do limite". Por isso a reprimenda em vez de uma sanção.

Os comissários, em sua decisão, notaram que "na volta 64, no fim da reta principal, Pérez se moveu em defesa ao mesmo tempo que Gasly, que tentava ultrapassá-lo. O movimento de Gasly foi feito antes da zona de frenagem, sendo razoável".

"Com Gasly se mexendo para a direita com maior velocidade, Pérez se moveu para a direita e continuou a se mover a frente de Gasly. Os comissários notam que, mais cedo neste ano, os pilotos já discutiram sobre a periculosidade de movimentos do tipo".

"Os comissários consideraram que o movimento foi feito em um trecho rápido da pista, mas notam também que o movimento não foi feito em reação. Tal movimento não pode constituir um perigo a outro piloto".

"Ambos os pilotos concordaram que, no limite, a manobra foi fundamentalmente ok e constituiu-se de corrida no limite. Porém, os comissários acreditam que foi muito próximo do limite e Pérez não havia considerado a diferença de velocidade".

Após a decisão, o chefe da Racing Point, Otmar Szafnauer expressou sua frustração após Pérez receber a segunda reprimenda, afirmando que o piloto terá que "andar como um santo" nas próximas corridas".

"Eles não tocaram", disse Szafnauer sobre o incidente da corrida. "Sergio se moveu primeiro, antes de Gasly. Sergio pode fazer o movimento em defesa, não pode fazer duas vezes, mas uma sim. Gasly tirou o pé do acelerador. E não houve contato".

"Então por que a reprimenda? Na primeira volta Sergio levou um toque de Verstappen que estava fora da pista, e eles não fazem nada. Sergio e Gasly sem se tocaram. Não é isso que os fãs querem? Defesas, boas corridas? Se começarmos a distribuir reprimendas por isso, sendo que não houve risco de segurança, para onde iria o esporte?".

Sobre a batida com Verstappen, ele disse: "Houve uma colisão, certo? Então olhem para a colisão. O caso de Sergio com Gasly não teve. Foi apenas uma boa defesa, e você pune isso?".

"Mas aí quando temos uma colisão não fazem nada? São duas vezes já. Leclerc e Lance [na Rússia] foi similar. Você causa uma colisão e nada... é preciso consistência".

Szafnauer, que afirmou que vai levar o assunto à reunião da Comissão da F1 desta segunda (26), destacou que a reprimenda é mais dura do que pode parecer.

"Sergio, em toda sua carreira, nunca recebeu uma reprimenda. E agora leva duas em um fim de semana. Agora, pelo resto da temporada, ele precisa pilotar como um santo. Não poderá lutar de fato por causa do risco da punição de 10 posições".

