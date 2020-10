F1: Raikkonen deve assinar renovação com Alfa Romeo para 2021

O finlandês Kimi Raikkonen está próximo de seguir ampliando sua marca de piloto mais experiente da história da Fórmula 1. Segundo apurado pelo Motorsport.com, o piloto está próximo de garantir sua permanência na Alfa Romeo para 2021.

No GP de Eifel deste fim de semana, Raikkonen quebrará o recorde de 322 largadas na F1 de Rubens Barrichello e múltiplas fontes indicam que ele aceitou a opção que existe em seu contrato de renovar por mais um ano.

Apesar de publicações da imprensa espanhola indicarem que o anúncio da dupla Raikkonen / Mick Schumacher pode ser feito na sexta (09) antes do primeiro treino livre em Nurburgring, existe a possibilidade da equipe segurar a divulgação do segundo piloto.

Segundo fontes, a Alfa ainda não bateu o martelo com relação a outra vaga da equipe, com a disputa ficando entre Antonio Giovinazzi e Mick Schumacher.

Como parte de sua parceria com a Ferrari, a equipe italiana tem direito de decidir que assume uma das vagas na Alfa, e está avaliando se mantém Giovinazzi ou promove Schumacher. O alemão terá sua estreia oficial na F1 nesta sexta, participando do primeiro treino livre com a Alfa Romeo.

Caso a Ferrari opte por dar mais uma chance a Giovinazzi, uma opção para Schumacher pode ser a Haas, que não descarta assumir uma relação mais próxima com a Ferrari, similar à da Alfa.

A equipe americana considera a possibilidade de ter uma dupla nova em 2021, e há grandes chances de uma das vagas serem ocupadas por um dos membros da Academia da Ferrari. Neste fim de semana, Callum Ilott fará o primeiro treino livre com a equipe, enquanto Robert Shwartzman andará com a Haas ou a Alfa Romeo em Abu Dhabi, como forma de avaliação também.

Alfa Romeo C39 (Temporada 2020) Motor: Ferrari Combustível: Shell Pneus: Pirelli Pilotos: 7 - Kimi Raikkonen 99 - Antonio Giovinazzi