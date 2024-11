No início desta semana, a Fórmula 1 anunciou que todas as 10 equipes revelarão a nova pintura de seus carros juntas em Londres para comemorar o 75º aniversário da categoria.

As equipes geralmente revelam seus carros antes dos testes de pré-temporada, sendo que algumas optam por fazê-lo em suas fábricas. Mas em 2025, os 20 pilotos estarão na arena O2 em Londres para esse evento.

O chefe da F1, Stefano Domenicali, deu a entender que "convidados especiais" estarão presentes nesse evento, que oferecerá aos fãs uma oportunidade única de ver os novos carros.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posição, no pódio Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Mas Max Verstappen, que está perto de conquistar seu quarto título na F1, deixou claro que não está realmente interessado na ideia."O que é a F1 75? Do que você está falando?", perguntou ele.

Seus companheiros de equipe na Team Redline, uma equipe de simulação de corrida, disseram-lhe o que era.

Verstappen riu e disse: "Eu não assisto à F1 de jeito nenhum... Espero ficar doente nessa semana!"

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!