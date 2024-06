A Red Bull não está gostando muito do uso de asas dianteiras flexíveis por parte de duas rivais na Fórmula 1: McLaren e Ferrari. Essa área pode ser uma grande vantagem se usada corretamente e agora parece que a Mercedes deu um passo significativo com um truque semelhante. Mas qual é o segredo?

É claro que esse jogo não é novidade na F1, já que a batalha entre as equipes e a FIA vem ocorrendo há décadas. Os times investem muito dinheiro para fazer com que seus elementos aerodinâmicos funcionem perfeitamente e tentam dar um 'jeitinho', enquanto a federação regularmente restringe os testes relevantes para compensar. Mas as equipes estão sempre um passo à frente.

Esse parece ser o caso novamente e desta vez são as asas dianteiras que estão sob holofotes. Obviamente, esses elementos também são submetidos a testes de carga severos e não podem ter uma deflexão de mais de três milímetros.

O truque é que as equipes realizam esses testes, mas quando o carro está na pista, elas ainda podem obter o efeito desejado e em um local que afeta o fluxo de ar geral ao redor do carro.

As regras foram reforçadas pela última vez em agosto passado com uma diretriz técnica que não se aplicava apenas às asas dianteiras. A Aston Martin teve que modificar a peça porque ela não estava presa corretamente ao bico. E como os carros verdes eram menos velozes na época, muitas pessoas perceberam a relação entre os dois.

Agora, no entanto, as asas dianteiras estão de volta ao centro das atenções. A Red Bull está apontando o dedo para McLaren e Ferrari, que supostamente se flexionam demais sob cargas pesadas. O time de Milton Keynes queria apresentar um protesto em conjunto com a Aston Martin, mas a equipe de Silverstone não aceitou, pois está trabalhando em uma solução semelhante.

A Mercedes também suspeita que algo está errado na McLaren e na Ferrari, mas também não tomou nenhuma medida contra elas, ao invés disso, está desenvolvendo sua própria asa dianteira nova, que parece funcionar muito bem, a julgar pelo fim de semana no Canadá.

"Cada um tem sua própria maneira", disse um engenheiro ao Motorsport.com "Algumas pessoas inclinam as abas da asa para trás, enquanto outras movem a asa inteira ou abaixam a aba da asa. Independentemente de como fazem isso, o objetivo final é sempre o mesmo. Eles querem obter um bom equilíbrio em todos os tipos de curvas."

Nas curvas de baixa e média velocidade, a asa dianteira ainda fornece força descendente significativa, que é determinada pelas configurações. Aqui, o piloto quer um carro com um eixo dianteiro ágil, para que ele faça curvas bem feitas. Se as asas fossem completamente rígidas, haveria sobreviragem nas curvas rápidas.

Mas, ao dobrar a asa, a força descendente na parte dianteira do carro pode ser reduzida, o que também afeta o fluxo de ar sob o carro. Se feito corretamente, isso pode gerar uma leve subviragem em curvas rápidas. E isso é particularmente importante para carros naturalmente aspirados, porque as regras agora dão aos engenheiros pouca margem de manobra para influenciar o fluxo de ar.

As suspensões rígidas dos carros também reduzem a margem de manobra quando se trata do equilíbrio do carro. Mas as atuais asas dianteiras flexíveis foram projetadas para melhorar isso, porque soluções inteligentes podem proporcionar o equilíbrio certo em quase todas as curvas, o que é um grande trunfo contra os outros.

É claro que não há dúvida de que a Red Bull sabe o que está acontecendo e que as pontas das asas estão se movendo até certo ponto, mas agora parece que seus rivais podem estar um pouco à frente deles nesse aspecto. Nos últimos dias, também houve relatos de que eles teriam feito uma consulta não oficial à FIA sobre a nova asa dianteira da Mercedes, mas como ela passou em todos os testes, não há muito que possa ser feito por enquanto.

