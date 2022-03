Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull confirmou que um vácuo no sistema de combustível desencadeou o duplo abandono, para Max Verstappen e Sergio Pérez, no GP do Bahrein de Fórmula 1 do último fim de semana.

A equipe sediada em Milton Keynes parecia pronta para terminar com dois pilotos fortes na abertura da temporada antes de sua corrida virar de cabeça para baixo a algumas voltas do final.

A Red Bull imediatamente suspeitou que o problema estava relacionado às bombas de combustível, mas precisou desmontar os carros para chegar a uma conclusão.

A análise que realizou confirmou que o problema foi desencadeado por um vácuo criado em seu sistema de combustível. Isso significava que a gasolina não estava chegando ao motor.

A equipe também descartou especulações que surgiram nos últimos dias, sugerindo que ambos os pilotos simplesmente ficaram sem combustível.

Um porta-voz da Red Bull disse: "Ambos os carros sofreram com a falta de pressão de combustível no fim de semana passado. A quantidade correta de combustível estava em ambos os carros, mas um vácuo impediu que as bombas puxassem o combustível e o entregassem ao motor.

"Tomámos as medidas necessárias para corrigir este problema e não esperamos tê-los novamente neste fim de semana."

Red Bull confiante

Max Verstappen admitiu que sua equipe teve "muitos problemas" para resolver após o Bahrein, mas o campeão mundial está confiante de que as correções foram encontradas.

Seu chefe de equipe, Christian Horner, admitiu que, com três grandes problemas não relacionados para resolver, a equipe enfrentou "alguns dias ocupados" abordando os problemas que precederam o duplo abandono "brutal" em Sakhir.

Horner espera que os problemas do sistema de combustível, refrigeração dos freios e suspensão dianteira que ocorreram no fim de semana passado, tenham sido corrigidos e não volte a ocorrer no GP da Arábia Saudita desta semana.

"Temos que lidar com algumas pequenas coisas", disse Verstappen quando questionado sobre os problemas pelo Motorsport.com.

"Mas o positivo geral é que o carro é competitivo. E isso é o mais importante, essas coisas que tivemos, acho que são soluções mais fáceis do que quando você tem um carro não competitivo."

O problema dos freios surgiu durante o fim de semana do GP do Bahrein, já que os carros rodavam de forma mais consistente no trânsito.

A equipe trocou os freios traseiros em ambos os carros, mas na corrida em si os da frente foram um problema.

"Durante os testes, é claro que os freios estão esquentando", disse Verstappen. "E nós estávamos tentando fazer correções. E pensamos que seria o suficiente para a corrida, mas é claro que quando você está lutando e perto de um carro, eles ficam mais quentes.

“Então, depois da minha batalha com Charles [Leclerc], basicamente na terceira volta, tive que recuar porque meus freios estavam literalmente pegando fogo.

Após seu último pit stop, Verstappen deixou clara sua frustração com o problema de direção. Ele acabou sendo informado de que não era um problema de confiabilidade e que ele era capaz de continuar.

"Com o pit stop, algo aconteceu quando baixamos o carro, minha direção ficou danificada", disse o holandês.

"Então não foi muito agradável pilotar depois disso, e também tive que defender de Carlos [Sainz] na relargada. Eu não tinha certeza do que ia acontecer com o equilíbrio e o comportamento do carro.

"No final, não importava com o abandono, mas também acho que fizemos uma correção, que isso não aconteceria novamente."

