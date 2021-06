O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko espera que a Mercedes não consiga reverter a situação exibida nos treinos de sexta-feira (04) em Baku, dizendo que a equipe alemã "não tem mais um motor um segundo mais rápido na reta".

A escuderia austríaca ganhou uma vantagem de mais de um segundo sobre o melhor tempo da Mercedes durante a segunda sessão de treinos livres para o GP do Azerbaijão da Fórmula 1, com Sergio Pérez liderando a dobradinha da Red Bull.

O resultado gerou otimismo no time de Milton Keynes, com o piloto mexicano dizendo que foi a primeira sexta-feira que sentiu uma maior adaptação ao RB16B. O chefe da equipe, Christian Horner, também ficou satisfeito com o primeiro dia de atividades em Baku.

Marko manifestou o mesmo sentimento e considerou que a primeira colocação de Checo se deve à sua predileção pelos circuitos de rua.

“Estamos felizes e o carro parece basicamente muito competitivo, tanto a curto como a longo prazo. Esperamos conseguir manter essa vantagem até a corrida ”, disse ao Motorsport.com.

“Checo foi competitivo desde a primeira volta aqui. A sua imagem é que gosta de circuitos de rua e na corrida de Monte Carlo mostrou como pode ser rápido.”

O consultor austríaco disse que, mesmo com um avanço da Mercedes, a equipe alemã não conseguiu manter a vantagem graças ao desempenho exibido pelo motor Honda.

“Hamilton foi rápido, mas pelo que vemos eles só perdem nas curvas fechadas. Espero que eles não consigam resolver isso amanhã. Eles não têm mais um motor um segundo mais rápido na reta ”, concluiu.

F1 2021: RED BULL segue à frente, FERRARI mostra FORÇA e Mercedes SOFRE em TLs malucos | SEXTA-LIVRE

PODCAST: TELEMETRIA: O quebra-cabeças na desafiadora Baku com Rico Penteado

