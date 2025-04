Enquanto a atual temporada de Fórmula 1 está longe de terminar e muitas equipes ainda estão trabalhando arduamente em atualizações de curto prazo, a Aston Martin já está seguindo um caminho diferente: o foco está claramente no futuro - mais precisamente em 2026, quando os novos regulamentos técnicos mudarão fundamentalmente a categoria.

O chefe da equipe, Andy Cowell, alguém com muita experiência e olhar claro para decisões estratégicas, explica abertamente por que a equipe está dando esse passo logo no início: "Este é um ano desafiador. As mudanças de regras para a temporada de 2026 são tão abrangentes que não há possibilidade de transferência técnica ou conceitual do carro atual para a próxima geração."

"Isso significa que qualquer desenvolvimento que fizermos agora para esse carro só será benéfico nas corridas restantes. Por outro lado, temos a oportunidade de criar uma base com o trabalho de desenvolvimento para 2026, da qual podemos nos beneficiar por cinco anos na melhor das hipóteses - em uma fase de regulamentos estáveis."

Estratégia saudita mostra trabalho de longo prazo

Esse cálculo sóbrio significa que a Aston Martin está investindo conscientemente seus recursos no desenvolvimento de médio a longo prazo. E, no entanto, Cowell enfatiza que isso não equivale, de forma alguma, a abdicar da temporada atual: "Não estamos desistindo de nada. Queremos correr, atacar e marcar pontos - em todos os GPs. É nossa aspiração como equipe de corrida."

Um exemplo dessa atitude já ficou evidente na estratégia de corrida na Arábia Saudita: "Stroll fez mais de 40 voltas realmente fortes e nós especulamos especificamente sobre uma oportunidade em vez de agir de forma puramente defensiva. Poderíamos ter parado cinco voltas antes para garantir posições, mas não queríamos apenas nos defender - queríamos aproveitar as oportunidades para chegar mais à frente. Essa atitude é importante para nós."

Ao mesmo tempo, Cowell vê potencial para testar desenvolvimentos que poderiam ter um impacto tanto a curto quanto a longo prazo: "Há tecnologias e conceitos que podemos introduzir nesta temporada e que também nos ajudarão em nosso desenvolvimento para 2026. Também estamos usando as corridas restantes como um campo de testes - não no sentido de um experimento, mas como uma preparação direcionada".

A Aston Martin está, portanto, se posicionando como uma das equipes que não está apenas antecipando o futuro da F1, mas moldando-o ativamente. O foco estratégico em 2026 é um sinal claro: se você quer estar na frente, precisa pensar hoje no dia depois de amanhã.

